Un nuevo Gadis abre en Trobajo del Camino: genera 42 empleos directos y llega con cheque de descuento

Gadis refuerza su presencia en la provincia de León con la apertura de un nuevo supermercado en Trobajo del Camino. El establecimiento, situado en la confluencia de las calles Antonio Vázquez Fernández y la antigua Dulcinea, ha supuesto la creación de 42 puestos de trabajo directos.

La nueva superficie comercial se ubica en una zona estratégica del municipio de San Andrés del Rabanedo.

Su objetivo es dar servicio tanto a los vecinos como a las numerosas personas que pasan cada día por este entorno.

El supermercado se ha construido sobre una parcela de 4.700 metros cuadrados y cuenta con más de 1.600 metros cuadrados de superficie. Además, dispone de 81 plazas de aparcamiento gratuito para facilitar el acceso de los clientes.

Con esta apertura, Gadis alcanza los diez establecimientos en la provincia de León.

La compañía destaca que mantiene un modelo de crecimiento basado en la cercanía y en la generación de empleo estable, al tiempo que contribuye a dinamizar la economía local.

El nuevo centro ofrece más de 12.000 referencias. El surtido incluye productos frescos, alimentos de proximidad, marcas líderes, artículos de la marca propia IFA y una amplia oferta de productos ecológicos, veganos, sin gluten y a granel.

Uno de los principales valores del supermercado seguirá siendo la atención personalizada en las secciones de frescos.

Sostenible

Pescadería, carnicería, charcutería, frutería y panadería contarán con mostrador tradicional atendido por profesionales especializados.

Las instalaciones también incorporan medidas de eficiencia energética y sostenibilidad.

Primeros compradores en el supermercado. Cedida

El edificio aprovecha la luz natural y dispone de sistemas de climatización y refrigeración de bajo consumo para reducir su impacto ambiental.

El establecimiento abrirá de lunes a sábado, en horario ininterrumpido de 9.30 a 21.30 horas. Los clientes también podrán realizar sus compras a través del servicio de venta online de la cadena.

Con motivo de la inauguración, Gadis ha puesto en marcha una promoción para los usuarios de su aplicación Gadis+, que permitirá obtener un cheque de descuento tras realizar compras superiores a 40 euros durante los tres primeros días de apertura.