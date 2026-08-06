El humor de Diego Arjona recala este viernes en León con un show gratuito en el Parque de Quevedo

El cómico Diego Arjona en un selfie durante uno de sus shows. Diego Arjona. Meta.

El ciclo 'Noches de humor' continúa este viernes 7 de agosto en el Parque de Quevedo de León con la actuación del cómico, guionista y actor algecireño Diego Arjona.

El espectáculo dará comienzo a las 21:00 horas con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, en una cita caracterizada por la interacción con el público, la improvisación y su particular estilo humorístico.

La propuesta se enmarca dentro del Festival de Verano 'Cuna del Parlamentarismo', iniciativa impulsada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León para acercar la programación cultural a distintos barrios de la ciudad durante la época estival.

El espacio del Parque de Quevedo continuará albergando este ciclo de monólogos los próximos viernes del mes de agosto con las actuaciones de Eva y Qué, el 14 de agosto; Darío Mares, el 21 de agosto; y Moskis, el 28 de agosto.

Además de la comedia, el festival estival de la capital leonesa incluye una oferta variada a lo largo del mes que abarca proyecciones de cine de verano, los conciertos de 'León Street Music', representaciones de teatro clásico en la Casona de Puerta Castillo y los 'Veranos Flamencos', con nombres destacados como Montse Cortés o Estrella Morente.