Fallece un ciclista de unos 70 años tras un impacto con un turismo en Sahagún

Un hombre de unos 70 años falleció en la mañana de este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico.

Se ha visto implicado un turismo cuando circulaba en bicicleta por el punto kilométrico 1 de la carretera LE-941, a la altura de la localidad leonesa de Sahagún.

El siniestro se produjo a las 9.16 horas, momento en el que la sala de operaciones del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada que alertaba de la colisión.

El comunicante informó de que el ciclista se encontraba inconsciente tras el impacto.

El 1-1-2 dio aviso de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de León, a la Policía Local de Sahagún y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un equipo médico de Sahagún, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, a su llegada al lugar únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del ciclista.