Una colisión entre dos turismos deja al menos tres heridos en Carracedelo
El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 4 de la carretera LE-5212.
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Una colisión de dos turismos en el kilómetro 4 de la carretera LE-5212, en el término municipal de Carracedelo, ha dejado al menos tres personas heridas.
A las 20:23 horas, el 112 ha recibido aviso del siniestro y se ha dado traslado a Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias SACYL que ha enviado recursos al lugar.
Por el momento se desconocen más datos del accidente y el alcance de gravedad de los heridos.