Vehículo de la Guardia Civil en una carretera

Vehículo de la Guardia Civil en una carretera Guardia Civil de Tráfico

León

Una colisión entre dos turismos deja al menos tres heridos en Carracedelo

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 4 de la carretera LE-5212.

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Una colisión de dos turismos en el kilómetro 4 de la carretera LE-5212, en el término municipal de Carracedelo, ha dejado al menos tres personas heridas.

A las 20:23 horas, el 112 ha recibido aviso del siniestro y se ha dado traslado a Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias SACYL que ha enviado recursos al lugar.

Por el momento se desconocen más datos del accidente y el alcance de gravedad de los heridos.