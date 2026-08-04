León regala gafas homologadas a los vecinos para observar el eclipse del 12 de agosto

El Ayuntamiento de León quiere que nadie se pierda el gran acontecimiento astronómico del verano, pero siempre con la vista bien protegida.

La Concejalía de Juventud regalará a partir de este miércoles, 5 de agosto, gafas homologadas con el sello de la Comunidad Europea para seguir paso a paso y sin correr ningún riesgo el eclipse solar total del próximo 12 de agosto.

Quienes quieran hacerse con un ejemplar para no perderse el espectáculo podrán pasarse por la mañana, de 09:00 a 14:00 horas, por las instalaciones de Espacio Joven Vías, en la avenida Padre Isla, 48 o por las oficinas de Juventud, en la calle Joaquina Vedruna, 12 bajo.

La entrega se mantendrá a lo largo de la mañana hasta que se agoten las existencias.

El reparto de estas protecciones redondea el conjunto de actividades que el consistorio ha puesto en marcha para preparar la llegada del fenómeno.

Sin ir más lejos, este pasado lunes el público leonés pudo disfrutar de la charla divulgativa 'El origen del universo', un viaje guiado por los enigmas del cosmos que contó con la participación de Aitor Inazio, CEO de Astroemociones y colaborador habitual de agencias espaciales.

Además de repasar la historia del universo, el experto detalló el minuto a minuto del eclipse que viviremos en unos días y ofreció las pautas clave para contemplarlo de forma segura.