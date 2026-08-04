Intervención de urgencia de los Bomberos de León por un incendio en una finca de la pedanía de Armunia

Un nuevo suceso relacionado con las llamas ha movilizado esta tarde a los servicios de emergencia en el alfoz de la capital leonesa. Efectivos del Parque de Bomberos de León han intervenido a última hora de la tarde de este martes en la extinción de un incendio declarado en un solar de la pedanía de Armunia.

El suceso se ha originado pasadas las 18:00 horas en una finca situada en la calle Fraga Iribarne, en una zona especialmente sensible al encontrarse en las inmediaciones del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Gumersindo Azcárate.

Tras recibir el aviso de varios particulares, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha activado el protocolo de actuación dando la voz de alarma a la Policía Local de León y al cuerpo de Bomberos del municipio.

Los efectivos desplazados hasta el lugar han actuado con rapidez para controlar el avance del fuego dentro de la parcela y sofocar la vegetación afectada, evitando así que el humo y las llamas se propagasen hacia las edificaciones y el entorno escolar cercano.

La intervención se ha dado por concluida sin que se hayan registrado daños personales ni materiales de consideración.