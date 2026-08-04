DIRECTO | Declarado un nuevo incendio en Oteruelo de la Valdoncina (León): Obliga a cortar el tráfico en la N-120

El incendio de Oteruelo de la Valdoncina se mantiene “activo” y según las previsiones la intervención de los medios desplegados busca sofocar las llamas “a la mayor brevedad”.

Así lo han confirmado fuentes oficiales tras el suceso declarado minutos antes de las 18:30 horas de este martes en la pedanía leonesa.

Además, la proximidad del fuego y la densa humareda han obligado a cortar el tráfico en la N-120 entre la rotonda del bar desalojado y el polígono industrial de Trobajo del Camino por “falta de visibilidad” en la vía.

El fuego se mantiene “en extinción y cercano a la carretera”, por lo que permite al operativo trabajar en las tareas de “control y refresco” de las zonas que se encuentran todavía “afectadas por el humo y las llamas”.