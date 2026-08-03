CSIF denuncia el "grave riesgo de estrés térmico" de la plantilla del Museo Provincial de León con temperaturas de hasta 32ºC

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la situación de “grave riesgo para la salud y la seguridad” que soportan los trabajadores del Museo Provincial de León, en el antiguo edificio Pallarés.

Una situación a consecuencia de las elevadas temperaturas existentes en las instalaciones, por encima de los máximos que permite la normativa (27 grados para trabajos sedentarios y 25 para trabajos ligeros), y de la falta de medidas eficaces para proteger a la plantilla frente al estrés térmico, según el sindicato.

Desde finales de junio, señalan en un comunicado, la avería del sistema de climatización y el calor extremo de este verano está convirtiendo el Museo en un centro de trabajo en un entorno insalubre, con temperaturas entre 30 y 32 grados, donde resulta muy difícil desarrollar la actividad.

Según explica CSIF, las consecuencias son “evidentes” y señala que una trabajadora sufrió un golpe de calor que motivó su baja laboral y se han sucedido diversas situaciones de mareos, agotamiento y síntomas compatibles con el estrés térmico entre la plantilla.

Unos hechos que han sido puestos en conocimiento del Servicio Territorial de la Cultura, Turismo y Deporte “sin que se hayan adoptado soluciones eficaces que eliminen el riesgo existente, más allá de ordenar una ventilación a primeras horas de la mañana a través de apertura de puertas y ventanas”, aseguran.

“No nos encontramos ante una situación puntual, excepcional o imprevisible”, indica CSIF, ya que desde hace más de cuatro años los cuatro compresores y los dos enfriadores que integran el sistema de climatización y refrigeración del edificio sufren averías de forma reiterada.

Pese a ello, apuntan, este organismo “ha hecho caso omiso de esta situación, limitándose a actuaciones meramente paliativas e insuficientes, sin adoptar las medidas necesarias para solucionar de manera definitiva las deficiencias existentes, y sin garantizar unas condiciones ambientales adecuadas para las personas trabajadoras”.

Para el sindicato, resulta especialmente preocupante que la Junta haya permitido que la actividad continúe desarrollándose en unas condiciones que pueden comprometer gravemente la integridad física de la plantilla y, también, de los visitantes.

CSIF valora la formulación de la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, solicitando una actuación urgente para que se compruebe el incumplimiento de la normativa preventiva y se requiera a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes la adopción inmediata de medidas eficaces.

El sindicato urge la reparación definitiva del sistema de climatización o la inversión en un nuevo sistema si fuera necesario o el inmediato alquiler de un enfriador compatible con el sistema de climatización instalado, que solucione de forma transitoria esta situación, así como la compra de ventiladores para las zonas de oficina y de descanso de los trabajadores.

Entre las medidas que se reclaman, pausas suficientes de recuperación en zonas climatizadas, el suministro permanente de agua fresca, la paralización de las actividades que puedan suponer un riesgo grave para la plantilla, o la modificación del horario de apertura y cierre del Museo.