El ciclo de Teatro Clásico marca la agenda cultural en León para recibir agosto

Un año más, el ciclo de Teatro Clásico regresa a León con grandes obras de la dramaturgia, dentro del programa del Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo'.

Una iniciativa que pone la cultura en el centro durante los meses estivales a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. Tendrá lugar entre el 5 y el 8 de agosto y en total se celebrarán cuatro representaciones, una en la calle Legión VII y las otras en la Casona de Puerta Castrillo.

En concreto, se representará 'La doncella guerrera' de Tropos Teatro (5 de agosto); 'Lope expréss' de LamaraÑa Teatro (5 de agosto); 'Dos tronos, dos reinas' de Producciones Rokambolescas (6 de agosto); 'Rinconete y cortadillo' de Factoría Teatro (7 de agosto); y 'Casa con dos puertas, mala es de guardar' de Verbo Producciones (8 de agosto).

Las entradas para el ciclo, a excepción de la primera representación ('La doncella guerrera'), que es gratuita, pueden comprarse por 3 euros en www.ctickets.es o en la taquilla de La Casona una hora antes del espectáculo, siempre que haya existencias.

'La doncella guerrera' podrá verse en la calle Legión VII a partir de las 18:30 horas del 5 de agosto de manera gratuita. Los actores Esther D'Andrea y Eduardo Guerrero protagonizarán esta obra de marionetas que narra la historia del Conde de Ayllón que ha tenido siete hijas y ningún varón.

Ese mismo día tendrá lugar 'Lope expréss', a las 21:30 horas en La Casona. Un espectáculo que parte de la comedia y la música es su leitmotiv, en el que los espectadores se adentrarán en la riqueza teatral de uno de los autores más prolíficos.

A la misma hora del día siguiente, la Casona recibirá 'Dos tronos, dos reinas'. Una tragedia dirigida por Nicolás Pérez, que también hace de actor junto a Nacho Guerrero, y que narra el encuentro que nunca fue, pero que debería haber sido entre Isabel I de Inglaterra y María Estuardo.

El 7 de agosto será el turno de 'Rinconete y Cortadillo', que bajo la dirección de Gonzala Martín Scherman, junto a los actores Chema Sabarga y Alba Pineda, mostrarán la Sevilla del Siglo de Oro, en la que dos jóvenes pícaros se encuentran y deciden unirse en una amistad basada en la necesidad y la astucia.

El ciclo de Teatro Clásico terminará el 8 de agosto, a las 21:30 horas, con 'Casa con dos puertas, mala es de guardar', de Calderón de la Barca y puesta en escena de Verbo Producciones.