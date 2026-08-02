La suerte cae en León: un boleto premiado con más de 62.000 euros en un conocido pueblo

El boleto fue sellado en la Administración de Loterías número 1 de la localidad leonesa, situada en la calle La Tenada, 19, Onlae

La suerte volvió a sonreír este sábado a la provincia de León.

La Administración de Loterías número 1 de Mansilla de las Mulas validó uno de los tres únicos boletos premiados de Segunda Categoría (cinco aciertos más el número complementario) del sorteo de La Primitiva celebrado este 1 de agosto, dotado con 62.179,36 euros.

El boleto fue sellado en la Administración de Loterías número 1 de la localidad leonesa, situada en la calle La Tenada, 19, compartiendo premio con otros dos acertantes en Málaga y Cartagena.

El sorteo no dejó acertantes ni de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por lo que el bote seguirá creciendo hasta alcanzar los 51 millones de euros para el próximo sorteo.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 07, 15, 03, 42, 49 y 43, con el 44 como número complementario y el 9 como reintegro.

La recaudación del sorteo ascendió a 11.162.880 euros.

Este nuevo premio vuelve a situar a Mansilla de las Mulas en el mapa de la fortuna y supone una buena noticia para la localidad leonesa y para Castilla y León, que suma un nuevo premio destacado en uno de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado.