DIRECTO | El incendio de San Tirso baja a nivel cero: obligó a cortar la A-6

La Junta de Castilla y León ha rebajado a nivel cero del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio forestal declarado el jueves en San Tirso, en el término municipal de Vega de Valcarce (León).

El fuego se inició a las 14.55 horas del 30 de julio por causas que todavía se desconocen y llegó a alcanzar el nivel uno. Más de una veintena de medios aéreos y terrestres han participado en las labores de extinción y permanecen en la zona una cuadrilla terrestre, una autobomba, tres agentes medioambientales y dos técnicos.