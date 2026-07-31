DIRECTO | El incendio de San Tirso baja a nivel cero: obligó a cortar la A-6
Última hora del incendio en la localidad de Vega de Valcarce, en la provincia de León.
-
El incendio de San Tirso baja a nivel cero tras un día de trabajos de extinción
La Junta de Castilla y León ha rebajado a nivel cero del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio forestal declarado el jueves en San Tirso, en el término municipal de Vega de Valcarce (León).
El fuego se inició a las 14.55 horas del 30 de julio por causas que todavía se desconocen y llegó a alcanzar el nivel uno. Más de una veintena de medios aéreos y terrestres han participado en las labores de extinción y permanecen en la zona una cuadrilla terrestre, una autobomba, tres agentes medioambientales y dos técnicos.
-
Se retira el bypass habilitado en la A-6
Se retira el bypass habilitado en la A-6, a la altura del punto kilométrico 419, en el término municipal de Vega de Valcarce.
Además, entre los kilómetros 423 y 424 de la A-6 (Madrid-A Coruña), también en Vega de Valcarce, se procede a la apertura de un carril en sentido A Coruña y dos carriles en sentido Madrid. En este tramo, la autovía dispone de tres carriles.
-
Apertura de la A-6 mediante un bypass
Se procede a la apertura de la A-6 mediante un bypass entre los puntos kilométricos 422 y 428, en el término municipal de Vega de Valcarce.
-
Cortada la A-6 en sentido A Coruña
La evolución del fuego ha obligado a adoptar medidas para facilitar el trabajo y el acceso de los medios de extinción.
Como consecuencia, la A-6 ha sido cortada en sentido A Coruña. Los camiones deben abandonar la autovía en el kilómetro 400 y continuar por la N-120, mientras que los turismos son desviados por la salida del kilómetro 419 para seguir por la N-6.
-
La Junta decreta nivel 1 de riesgo en el incendio declarado en San Tirso
Un incendio forestal se ha desatado hace escasos minutos en el paraje de San Tirso, en el municipio leonés de Vega de Valcarce. La Junta de Castilla y León ha elevado el incendio a nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR).
El fuego se inició a las 14.55 horas de este jueves por causas que todavía se desconocen.
La Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta ha decidido activar este nivel de gravedad ante la previsión de que los trabajos de extinción necesiten más de doce horas para lograr la estabilización del incendio.