Fallece un motorista de 35 años en un accidente en una carretera de la provincia de León

Un hombre de unos 35 años ha fallecido esta madrugada en un accidente de moto en la carretera LE-493, kilómetro 8.

Concretamente en el término municipal de Soto y Amío (León), según la información recogida por el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 1-1-2 recibió un aviso sobre la 1:10 horas de la madrugada.

En ella se alertaba del accidente de una moto en ese punto de la carretera.

El centro de emergencias dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico, personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) y una UVI móvil.

Una vez en el lugar, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del motorista.