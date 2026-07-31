Cierran la Ruta del Cares tras un desprendimiento de rocas que deja dos mujeres heridas graves

Las dos mujeres heridas por el desprendimiento son evacuadas en helicóptero 112 Asturias

La Ruta del Cares, que une León y Asturias, ha quedado cerrada de forma preventiva después de que un desprendimiento de rocas haya dejado heridas graves a dos mujeres en el concejo asturiano de Cabrales, a unos seis kilómetros de Caín, en la provincia de León.

Según informa la agencia Ical, las dos afectadas, de 19 y 53 años, han tenido que ser rescatadas en helicóptero por el equipo del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y han sido trasladadas al Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo.

Ambas presentan inicialmente un pronóstico grave, a la espera de nuevas pruebas y de una nueva valoración médica.

Tras el desprendimiento, la Dirección del Parque Nacional de los Picos de Europa ha decretado el cierre total de la senda que conecta Poncebos, en Asturias, con Caín, en León.

La medida se mantendrá mientras se valora la situación y se comprueba que el itinerario reúne las condiciones necesarias de seguridad.

Desde el Parque Nacional han pedido a senderistas y visitantes que no accedan a la Ruta del Cares mientras permanezca cerrada, que respeten la señalización y que sigan las indicaciones del personal y de los servicios de emergencia.