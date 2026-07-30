Diez recibe el título de Mantenedor de los Fueros para “seguir batallando por lo que es justo para León”

La Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León y la Sociedad para el Fomento de la Cultura de Amigos del País de León nombraron hoy al alcalde de León, José Antonio Diez, como Mantenedor de los Fueros, un reconocimiento que, según afirmó, le permite sentirse “comprendido y valorado”, al tiempo que le da “tanta fuerza como ilusión” para “seguir batallando por lo que es justo para esta tierra”.

“Este reconocimiento, que recibo con sincero y profundo agradecimiento, me concede el orgullo de ser considerado uno de los defensores de la identidad, historia y cultura leonesa, uno de los proyectos con los que me siento más comprometido personalmente desde que hace casi diez décadas inicié mi actividad pública”, afirmó el regidor durante el acto, en el que reivindicó el pasado de León como “legado inigualable de tierra de libertades y derechos”, así como el futuro de la provincia “como pueblo”, ya que “antes que en Castilla leyes, León tuvo fueros y reyes”.

Diez recordó que “decenas de miles de personas se han levantado en defensa de la historia, identidad y futuro”, por lo que consideró “un auténtico honor” el “poder ser reconocido entre ellos” como portavoz, aunque “incómodo para algunos”.

“El paso del tiempo cubrió al Reino de León con un velo de olvido que está costando tiempo levantar porque se ha apartado no sin intención desde hace muchos años”, aseveró el alcalde de León, quien puso de relieve que “durante los últimos años se ha luchado contra el olvido de la historia y la relevancia histórica”, para lo que puso de ejemplo el “complejo y penoso camino” realizado para poder lograr el reconocimiento como Cuna del Parlamentarismo por parte de la Unesco.

Por este motivo, se mostró convencido de que la lectura de los Fueros supone “un compromiso con las generaciones pasadas que los hicieron y con las que cuidaron los documentos”, así como con aquellas “a las que han de llegar en el futuro para poner las cosas en su sitio”.

José Antonio Diez recibió el nombramiento de Mantenedor de los Fueros en el transcurso el acto de conmemoración de su 1.009 aniversario, organizado por La Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León y la Sociedad para el Fomento de la Cultura de Amigos del País de León.

Fue precisamente el presidente de la segunda de ellas, Vicente Carbajal, quien afirmó que el nombramiento como Mantenedor “constituye una de las mayores distinciones vinculadas a la memoria histórica e institucional de la ciudad”, ya que “supone una expresión del compromiso con los principios que hunden sus raíces en la tradición jurídica del Reino de León y forma parte del patrimonio histórico común de todos los leoneses”.

Carbajal aprovechó el acto para hacer extensivo el reconocimiento a toda la corporación municipal del Ayuntamiento de León, personificada en su alcalde, “el primer leonés de la capital”, por “haber respaldado la labor cultural de la academia”, así como por su “compromiso sostenido por el patrimonio e identidad de León como elementos esenciales de la memoria colectiva”.

El acto de nombramiento de Mantenedor de los Fueros estuvo sucedido por una lectura pública en la Catedral de León de los textos promulgados por Alfonso V y que, según recordó el presidente de Falecil, José Luis Chamosa, “pasaron a ser norma en gravísimas circunstancias que amenazaban la existencia del Reino”.

Por ello, remarcó que su lectura, llevada hoy a cabo por diferentes personalidades públicas, políticas e institucionales de la provincia, “combina las condiciones de conmemoración y reivindicación” de “sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que fuimos y de la herencia que recibimos y debemos transmitir”.