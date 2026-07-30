León invierte 285.000 euros en un nuevo edificio para los huertos de La Candamia

Visita a las obras del nuevo edificio de La Candamia Ayuntamiento de León

El Ayuntamiento de León construye un nuevo edificio municipal en La Candamia para prestar servicio a los usuarios de los huertos.

La actuación supone una inversión de 284.902 euros y sustituirá al inmueble anterior, destruido por un incendio.

El edificio será completamente autosuficiente desde el punto de vista energético gracias a placas fotovoltaicas y baterías.

La estructura será de madera industrializada, una solución que busca reducir la huella de carbono y acortar los plazos de ejecución.

El inmueble tendrá una planta y albergará oficinas, un aula formativa, aseos, vestuario y un cuarto de instalaciones.

Las obras están previsto que concluyan a finales de 2026.

El alcalde, José Antonio Diez, visitó los trabajos junto a la concejala de Mayores, Lourdes González.

Diez destacó la importancia de los huertos para fomentar la vida activa entre las personas mayores.

Actualmente hay 176 huertos ocupados en La Candamia, a los que se suman los existentes en el barrio de Pinilla.