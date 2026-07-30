Visita a las obras del nuevo edificio de La Candamia

Visita a las obras del nuevo edificio de La Candamia Ayuntamiento de León

León

León invierte 285.000 euros en un nuevo edificio para los huertos de La Candamia

Las instalaciones serán autosuficientes con energía solar y contarán con oficinas, aula formativa, aseos y vestuario.

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El Ayuntamiento de León construye un nuevo edificio municipal en La Candamia para prestar servicio a los usuarios de los huertos.

La actuación supone una inversión de 284.902 euros y sustituirá al inmueble anterior, destruido por un incendio.

El edificio será completamente autosuficiente desde el punto de vista energético gracias a placas fotovoltaicas y baterías.

La estructura será de madera industrializada, una solución que busca reducir la huella de carbono y acortar los plazos de ejecución.

El inmueble tendrá una planta y albergará oficinas, un aula formativa, aseos, vestuario y un cuarto de instalaciones.

Las obras están previsto que concluyan a finales de 2026.

El alcalde, José Antonio Diez, visitó los trabajos junto a la concejala de Mayores, Lourdes González.

Diez destacó la importancia de los huertos para fomentar la vida activa entre las personas mayores.

Actualmente hay 176 huertos ocupados en La Candamia, a los que se suman los existentes en el barrio de Pinilla.