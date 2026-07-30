León invierte 285.000 euros en un nuevo edificio para los huertos de La Candamia
Las instalaciones serán autosuficientes con energía solar y contarán con oficinas, aula formativa, aseos y vestuario.
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El Ayuntamiento de León construye un nuevo edificio municipal en La Candamia para prestar servicio a los usuarios de los huertos.
La actuación supone una inversión de 284.902 euros y sustituirá al inmueble anterior, destruido por un incendio.
El edificio será completamente autosuficiente desde el punto de vista energético gracias a placas fotovoltaicas y baterías.
La estructura será de madera industrializada, una solución que busca reducir la huella de carbono y acortar los plazos de ejecución.
El inmueble tendrá una planta y albergará oficinas, un aula formativa, aseos, vestuario y un cuarto de instalaciones.
Las obras están previsto que concluyan a finales de 2026.
El alcalde, José Antonio Diez, visitó los trabajos junto a la concejala de Mayores, Lourdes González.
Diez destacó la importancia de los huertos para fomentar la vida activa entre las personas mayores.
Actualmente hay 176 huertos ocupados en La Candamia, a los que se suman los existentes en el barrio de Pinilla.