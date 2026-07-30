Ingresa en prisión un joven de 22 años por provocar un incendio en Castropodame mientras se combatía otro cercano

Detenido el presunto autor de un delito de incendio forestal en Matachana GC de León

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años como presunto autor de un delito de incendio forestal por unos hechos ocurridos durante la madrugada del 22 al 23 de julio en el paraje de Las Salinas de Matachana, perteneciente al término municipal de Castropodame (León).

Según ha informado la Benemérita, el detenido, que ha entrado en prisión, aprovechó que en las inmediaciones se estaba desarrollando un importante incendio forestal que afectaba a varias localidades para prender fuego de forma intencionada a una zona de monte próxima a una masa forestal.

La rápida intervención de los medios de extinción, que ya se encontraban en la zona trabajando para sofocar el otro incendio, permitió controlar las llamas antes de que se propagaran hacia montes de utilidad pública y viviendas cercanas.

Como consecuencia del incendio resultaron afectadas aproximadamente media hectárea de pastos y rastrojos, además de varios ejemplares de Quercus ilex (encina).

La investigación fue desarrollada por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Bembibre. Tras diversas gestiones y gracias a la colaboración ciudadana, los investigadores lograron esclarecer la autoría de los hechos, localizar al presunto responsable y proceder a su detención.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, será puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada, en funciones de guardia.