Ingresa en prisión el autor de al menos tres incendios forestales en Ponferrada: llevaba encima cuatro mecheros

Efectivos de la UME luchando contra los incendios. UME

El Juzgado ha decretado el ingreso en prisión de un hombre al que se atribuyen al menos tres incendios forestales registrados en Ponferrada.

Los fuegos se declararon durante la madrugada del pasado martes en varios puntos del municipio y dejaron tres zonas de pasto calcinadas.

La cercanía entre los focos y su práctica simultaneidad hicieron sospechar desde el principio que podían haber sido provocados.

Bomberos y agentes policiales se movilizaron para apagar las llamas y localizar al posible responsable.

Varios testigos aseguraron haber visto a un hombre en las inmediaciones y facilitaron una descripción.

Dentro de una caseta

Las pesquisas llevaron hasta una persona con antecedentes relacionados con conductas pirómanas y hechos similares.

Además, la ubicación de los incendios dibujaba un recorrido que terminaba cerca de su domicilio.

El sospechoso fue localizado finalmente por la Policía Municipal oculto en una caseta. Llevaba cuatro mecheros en el momento de su detención.

La Policía Nacional completó la investigación y el hombre fue puesto a disposición judicial.

El Juzgado acordó su ingreso en prisión ante la gravedad de los hechos y el riesgo de reincidencia.