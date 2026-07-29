Fernando, el científico de la ULE que comprobará si el eclipse puede engañar a los insectos: "Es un experimento irrepetible"

El investigador del Campus de Ponferrada Fernando Castelo Dorado, formará parte de un equipo internacional ULE

El eclipse total del 12 de agosto servirá como un laboratorio natural para comprobar si los insectos crepusculares y nocturnos reaccionan a un inesperado "segundo crepúsculo".

¿Puede un eclipse hacer creer a los insectos que ha llegado la noche antes de tiempo?

Esa es la curiosa pregunta que tratará de responder un equipo internacional de investigadores en el que participa la Universidad de León durante el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno que convertirá el día en noche durante unos minutos.

El estudio analizará si esa oscuridad repentina es capaz de activar el comportamiento de insectos que normalmente solo salen al caer el sol, dando lugar a lo que los científicos ya denominan un "segundo crepúsculo".

El investigador del Campus de Ponferrada, Fernando Castedo Dorado, será el representante de la Universidad de León en esta investigación, que desplegará puntos de observación desde Galicia hasta Castellón para comprobar si mariposas nocturnas y otras especies cambian sus hábitos durante el eclipse.

"Los eclipses nos ofrecen una oportunidad única para observar cómo responde la naturaleza a un cambio brusco de luz que apenas dura unos minutos".

Por eso, “queremos comprobar si ese falso anochecer basta para despertar a especies que normalmente permanecen inactivas durante el día", explica Fernando Castedo Dorado.

Para averiguarlo, los científicos instalarán trampas de luz ultravioleta en distintos puntos de la Península Ibérica y compararán la actividad registrada durante el eclipse con la observada a la misma hora el día anterior, el posterior y durante la noche.

Así podrán determinar qué especies reaccionan a esa breve oscuridad y cuáles permanecen ajenas al fenómeno.

La investigación está liderada por Tom Sheehan, de la Universidad de Georgia (Estados Unidos), y Marcos Méndez, de la Universidad Rey Juan Carlos, y reúne a investigadores de varias universidades y centros del CSIC.

Además de satisfacer una curiosidad científica, los resultados ayudarán a comprender mejor cómo influye la luz en los ritmos biológicos de los insectos, una cuestión especialmente relevante en un contexto de creciente contaminación lumínica.

"Cada especie puede tener un umbral distinto de sensibilidad a la oscuridad. Si descubrimos cuáles reaccionan con solo unos minutos de eclipse, entenderemos mucho mejor cómo la luz regula su comportamiento y cómo pueden afectarles las alteraciones provocadas por la actividad humana", añade Castedo Dorado.

El trabajo toma como punto de partida un proyecto piloto realizado durante el eclipse total de 2024 en Estados Unidos, donde ya se detectaron indicios de actividad en algunos insectos crepusculares.

La campaña del próximo 12 de agosto permitirá comprobar si ese sorprendente comportamiento se repite en distintos ecosistemas de la Península Ibérica.