DIRECTO | Sube a nivel 2 el incendio en la provincia de León: obliga a evacuar a los vecinos
Última hora del incendio en San Cipriano del Condado.
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LAS CLAVES
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Resumen del día
Debido al IGR-2 de San Cipriano del Condado, el CECOPI ha decidido evacuar las siguientes localidades:
La urbanización Montesol de Santa María del Condado (130 evacuados en total. Se ha habilitado el Colegio de Villaobispo para acoger temporalmente a estas personas)
Castro de Condado (50 desalojados, se habilita el polideportivo de Villanueva del Condado para acogerlos).
Barrillos de Curueño (34 desalojados, Se habilita el pabellón de La Vecilla para acoger a los vecinos).
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Así se está produciendo la evacuación
Estos son los últimos datos ofrecidos por la Junta de Castilla y León.
Debido al IGR-2 de San Cipriano del Condado (Vegas del Condado), el CECOPI ha decidido evacuar las siguientes localidades:
San Cipriano y la urbanización Montesol de Santa María del Condado (130 evacuados en total. Se ha habilitado el Colegio de Villaobispo para acoger temporalmente a estas personas)
Castro de Condado (50 desalojados, se habilita el polideportivo de Villanueva del Condado para acogerlos)
Barrillos de Curueño (Se habilita el pabellón de La Vecilla para acoger a los vecinos).
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El incendio obliga a desalojar Santa María, Castro, la urbanización Montesol y Barrillos del Curueño
En estos momentos, el fuego obligó en la tarde de hoy a desalojar Santa María del Condado y la urbanización Montesol, que serán trasladados a Villaobispo de las Regueras, así como Castro de Condado, desplazados a Villanueva del Condado y Barrillos del Curueño a La Vecilla de Curueño, así como a cortar la carretera N-621.
Una docena de medios trabajan en estos momentos en su extinción, entre los que se encuentran dos medios aéreos, tres cuadrillas helitransportadas y una terrestre, dos autobombas, una bulldozer y tres agentes medioambientales.
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Preocupación desde León
El fuego se originó a las 14.38 horas de este miércoles por motivos que aún se desconocen y la Consejería de Medio Ambiente y Energía lo elevó a las 16.46 horas a a nivel uno del IGR debido a la previsión de tardar más de doce horas en estabilizarlo.
Sin embargo, cerca de media hora después, a las 17.24 horas, alcanzó el nivel dos del IGR debido a que puede comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales.
Este aspecto presentaba el #IFSanCiprianoDelCondado #LeónEsp a las 16:50 hrs, a la llegada de la #ELIF de Rabanal https://t.co/G0Ctp9IqkQ pic.twitter.com/5wOm2tuWBH— Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) July 29, 2026
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Asciende a nivel dos y obliga a evacuar a los vecinos
Malas noticias desde León. La Junta de Castilla y León eleva a nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio originado esta tarde en la localidad leonesa de San Cipriano del Condado, en el término municipal de Vegas del Condado.
Además ordena la evacuación de sus vecinos hacia el polideportivo de Villanueva del Condado.
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Estos son los medios desplegados
En las labores de extinción participan una decena de medios, entre ellos dos cuadrillas helitransportadas, una cuadrilla terrestre, dos autobombas, una bulldozer y tres agentes medioambientales, que trabajan para controlar el avance de las llamas.
Por el momento no se ha informado de daños personales ni de afecciones a núcleos de población, mientras continúan las tareas para estabilizar el incendio.
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Nivel 1 del IGR por un incendio forestal en San Cipriano del Condado (León)
La Junta de Castilla y León ha decretado el nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en el incendio forestal declarado este miércoles en la localidad leonesa de San Cipriano del Condado, perteneciente al término municipal de Vegas del Condado.
El fuego se originó a las 14.38 horas por causas que, por el momento, se desconocen. Ante la evolución del incendio y la previsión de que los trabajos de extinción se prolonguen durante más de doce horas hasta lograr su estabilización, la Consejería de Medio Ambiente y Energía elevó la situación a nivel 1 del IGR a las 16.46 horas.