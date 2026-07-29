DIRECTO | Sube a nivel 2 el incendio en la provincia de León: obliga a evacuar a los vecinos

Debido al IGR-2 de San Cipriano del Condado, el CECOPI ha decidido evacuar las siguientes localidades:

La urbanización Montesol de Santa María del Condado (130 evacuados en total. Se ha habilitado el Colegio de Villaobispo para acoger temporalmente a estas personas)

Castro de Condado (50 desalojados, se habilita el polideportivo de Villanueva del Condado para acogerlos).

Barrillos de Curueño (34 desalojados, Se habilita el pabellón de La Vecilla para acoger a los vecinos).