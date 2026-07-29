DIRECTO | León arde por los cuatro costados: otro incendio de nivel 2 en Veguellina en El Bierzo
Última hora del incendio forestal registrado en la provincia de León.
Más información: DIRECTO | Sube a nivel 2 el incendio en la provincia de León: obliga a evacuar a los vecinos
LAS CLAVES
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Resumen del día
Se ha declarado IGR-2 en el incendio declarado en Veguellina (municipio de Villafranca del Bierzo).
Se ha desalojado Prado de la Somoza (20 desalojados, también conocido como Prado de Paradiña). Se habilita el pabellón de Villafranca del Bierzo.
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Segundo incendio de nivel 2 en León
Hay que recordar que se trata del segundo incendio de nivel 2 en la provincia de León en este miércoles.
Y es que la evolución del incendio forestal de nivel dos del Índice de Gravedad Potencial de San Cipriano del Condado, en el término municipal de Vegas del Condado, obligó en la tarde de hoy a desalojar Santa María del Condado y la urbanización Montesol, que serán trasladados a Villaobispo de las Regueras, así como Castro de Condado, desplazados a Villanueva del Condado y Barrillos del Curueño a La Vecilla de Curueño, así como a cortar la carretera N-621.
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Labores de extinción
En las labores de extinción participan actualmente un helicóptero, dos autobombas, una cuadrilla terrestre y un agente medioambiental, que trabajan para controlar el avance de las llamas y evitar que el incendio afecte a zonas habitadas.
Las autoridades continúan pendientes de la evolución del fuego mientras se investigan las circunstancias que han provocado el incendio.
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Declarado de nivel dos un incendio forestal originado de forma accidental esta tarde en Veguellina (León)
La Junta de Castilla y León ha declarado el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en el incendio forestal originado esta tarde en la localidad leonesa de Veguellina, perteneciente al término municipal de Villafranca del Bierzo.
El fuego se declaró a las 17.30 horas de este miércoles por causas que, por el momento, se desconocen. Dos horas después, la Consejería de Medio Ambiente y Energía decidió elevar el incendio al nivel 2 del IGR al considerar que puede representar una amenaza seria para la población y hacer necesarias medidas de protección de bienes o de auxilio a los vecinos.