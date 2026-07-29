DIRECTO | León arde por los cuatro costados: otro incendio de nivel 2 en Veguellina en El Bierzo

Hay que recordar que se trata del segundo incendio de nivel 2 en la provincia de León en este miércoles.

Y es que la evolución del incendio forestal de nivel dos del Índice de Gravedad Potencial de San Cipriano del Condado, en el término municipal de Vegas del Condado, obligó en la tarde de hoy a desalojar Santa María del Condado y la urbanización Montesol, que serán trasladados a Villaobispo de las Regueras, así como Castro de Condado, desplazados a Villanueva del Condado y Barrillos del Curueño a La Vecilla de Curueño, así como a cortar la carretera N-621.