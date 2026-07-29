DIRECTO | Desalojados los vecinos de Pradilla por otro incendio de nivel 2 declarado en León
Última hora de un nuevo incendio forestal en la provincia leonesa.
Más información: DIRECTO | León arde por los cuatro costados: otro incendio de nivel 2 en Veguellina en El Bierzo
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Resumen del día
Se declara IGR-2 en el incendio de Valdelaloba (municipio de Toreno).
Se ha desalojado Pradilla y Valdelaloba y se ha habilitado el pabellón de Toreno para acogerlos.
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El incendio de nivel dos de Valdelaloba (León) obliga a desalojar Pradilla
La declaración del nivel 2 del IGR responde a la posibilidad de que el incendio comporte un grave riesgo para las personas y para infraestructuras y bienes no forestales, lo que ha motivado la adopción de medidas preventivas, entre ellas el desalojo de la población de Pradilla.
Los vecinos evacuados serán trasladados a Toreno, mientras continúan las labores de extinción y seguimiento del incendio. Por el momento, las causas que originaron el fuego permanecen bajo investigación.
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Declarado de nivel dos un incendio forestal iniciado hoy en Valdelaloba (León)
La evolución del incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles en la localidad leonesa de Valdelaloba, perteneciente al municipio de Toreno, en la comarca del Bierzo, ha obligado a desalojar de forma preventiva a los vecinos de Pradilla, que serán reubicados en la localidad de Toreno.
El fuego se originó a las 18.28 horas por causas que todavía se desconocen. Ante su rápida evolución y el riesgo que supone para la población y los bienes no forestales, la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León elevó alrededor de dos horas después el incendio al nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR).