DIRECTO | Desalojados los vecinos de Pradilla por otro incendio de nivel 2 declarado en León

La declaración del nivel 2 del IGR responde a la posibilidad de que el incendio comporte un grave riesgo para las personas y para infraestructuras y bienes no forestales, lo que ha motivado la adopción de medidas preventivas, entre ellas el desalojo de la población de Pradilla.

Los vecinos evacuados serán trasladados a Toreno, mientras continúan las labores de extinción y seguimiento del incendio. Por el momento, las causas que originaron el fuego permanecen bajo investigación.