El Euromillones deja un premio de un millón de euros en León

Imagen de archivo de una administración de Loterías Loterías y Apuestas del Estado

El sorteo del Euromillones ha dejado un premio de un millón de euros a un boleto acertante en la ciudad de León.

En concreto, el boleto premiado en la categoría de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de la capital leonesa, en Ordoño II.

No ha habido ningún boleto premiado de primera categoría y existen dos boletos de tercera categoría premiados en España.