El Euromillones deja un premio de un millón de euros en León
El boleto premiado ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de la capital leonesa, en Ordoño II.
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El sorteo del Euromillones ha dejado un premio de un millón de euros a un boleto acertante en la ciudad de León.
En concreto, el boleto premiado en la categoría de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de la capital leonesa, en Ordoño II.
No ha habido ningún boleto premiado de primera categoría y existen dos boletos de tercera categoría premiados en España.