DIRECTO | El incendio de La Utrera baja a nivel 1 y los vecinos evacuados regresan a sus casas
Durante la jornada de este martes el operativo contra incendios "trabajó con rapidez y de forma efectiva para cerrar el perímetro del incendio".
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LAS CLAVES
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El incendio de La Utrera baja a nivel 1
Esta mañana el Cecopi se ha reunido y ha decidido bajar el incendio de La Utrera a nivel IGR-1. Durante la jornada pasada el operativo contra incendios "trabajó con rapidez y de forma efectiva para cerrar el perímetro del incendio".
Por este motivo se procede al realojo de las localidades La Utrera y La Velilla (66 personas) y al desconfinamiento de La Garandilla y El Castro (50 personas).
Esta noche durmieron 12 personas en el albergue habilitado en las escuelas de Riello, principalmente vecinos de La Utrera. Durante la jornada de este miércoles, se va a proceder de nuevo a cortar la carretera LE-451 para permitir las labores de extinción.
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El incendio evoluciona de forma favorable pero se mantienen las evacuaciones
El incendio forestal declarado hoy en la localidad de La Utrera, en el municipio leonés de Valdesamario, evoluciona de forma favorable gracias al trabajo desarrollado por el operativo de extinción durante toda la jornada.
Con todo, la Junta de Castilla y León mantiene el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y las medidas preventivas adoptadas para garantizar la seguridad de la población.
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El fuego obliga a evacuar la localidad y el barrio de La Velilla
El Centro de Cooperación Operativa Integrado reunido este martes en León con motivo del incendio forestal de nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) originado esta tarde en La Utrera, decidió evacuar a 60 vecinos la propia localidad, así como a otros seis el barrio de La Velilla, en el municipio de Valdesamario.
De igual forma, el Cecopi acordó confinar los barrios de La Garandilla y el Castro con 35 y 15 personas, respectivamente, ante la situación del fuego que ha obligado a cortar la carretera LE-451 entre los kilómetros 37 al 40.
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El incendio amenaza a pueblos
El incendio ya es nivel dos y amenaza pueblos como se ve en el vídeo de @AT_Brif.
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No han trascendido las causas del incendio ni la superficie afectada.
En las labores de extinción trabajan actualmente una veintena de medios. El operativo está integrado por tres helicópteros, tres cuadrillas helitransportadas, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, dos bulldóceres, cuatro agentes medioambientales y un técnico.
16:20🎥#IFLaUtrera #LeónESP— ATBRIF (@AT_Brif) July 28, 2026
El incendio ya es nivel dos y amenaza pueblos como se ve en el🎥.@briftabuyo en vuelo de reconocimiento.
Activada @BrifLaza desde #Ourense.
Somos #BRIF de @mitecogob pic.twitter.com/cu63hZxAwm
Los efectivos continúan centrados en frenar el avance de las llamas mientras se mantienen las labores de vigilancia y coordinación. Por el momento, no han trascendido las causas del incendio ni la superficie afectada.
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Nivel 2 por un incendio forestal en La Utrera (León)
La Junta de Castilla y León declaró este martes el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) del incendio forestal originado a primera hora de la tarde en la localidad leonesa de La Utrera, perteneciente al término municipal de Valdesamario.
El fuego se inició a las 14.45 horas por causas que, por el momento, se desconocen. Apenas 45 minutos después, sobre las 15.30 horas, la Consejería de Medio Ambiente y Energía elevó la emergencia a nivel 2 del IGR al considerar que el incendio puede comportar un grave riesgo para la población y para bienes no forestales.