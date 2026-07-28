DIRECTO | El incendio de La Utrera baja a nivel 1 y los vecinos evacuados regresan a sus casas

Esta mañana el Cecopi se ha reunido y ha decidido bajar el incendio de La Utrera a nivel IGR-1. Durante la jornada pasada el operativo contra incendios "trabajó con rapidez y de forma efectiva para cerrar el perímetro del incendio".

Por este motivo se procede al realojo de las localidades La Utrera y La Velilla (66 personas) y al desconfinamiento de La Garandilla y El Castro (50 personas).

Reunión del Cecopi de este miércoles Junta de Castilla y León

Esta noche durmieron 12 personas en el albergue habilitado en las escuelas de Riello, principalmente vecinos de La Utrera. Durante la jornada de este miércoles, se va a proceder de nuevo a cortar la carretera LE-451 para permitir las labores de extinción.