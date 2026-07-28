Detenido un hombre por provocar varios incendios de madrugada en Ponferrada

Imagen de archivo de vehículos de la Policía Municipal de Ponferrada. ICAL

La Policía Municipal de Ponferrada procedió este martes a la detención de un hombre de 42 años de edad como presunto autor de un total de tres incendios provocados durante la pasada madrugada en diferentes puntos de la ciudad.

El primero de los incendios se produjo sobre las 2.40 horas en la zona del Parque de la Juventud, próximo al Puente del Centenario, mientras que el segundo tuvo lugar a las 3.20 horas en la calle Los Nogales e inmediatamente después se registró un tercero en el camino de San Miguelín, en Santo Tomás de las Ollas.

Un detenido por intentar matar a otro hombre tras dispararle dos veces con una escopeta en Pedrajas de San Esteban

Varios testigos de los incendios identificaron al hombre de 42 años ahora detenido como presunto autor, que cuenta además con antecedentes policiales por hechos similares.

La Policía Municipal de Ponferrada agradeció hoy la colaboración ciudadana que “fue determinante para el esclarecimiento de los hechos” y recordó la alerta meteorológica activada hasta el viernes por altas temperaturas y riesgo de incendios.