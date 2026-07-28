La capital leonesa suena a jazz con un nuevo ciclo musical en el festival de verano 'León, Cuna del Parlamentarismo'

El festival de verano ‘León, Cuna del Parlamentarismo’, de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, sigue su curso y propone un nuevo ciclo musical ofreciendo nuevas alternativas de ocio y cultura a los leoneses y visitantes.

El jazz se apodera de la ciudad con una programación específica de conciertos y actuaciones en la Casona de Puerta Castillo y en la plaza Santo Martino del 29 al 31 de julio con dos convocatorias por jornada y la actuación de seis formaciones musicales.

La ciudad de León sigue sonando a jazz dando la bienvenida a músicos de primer nivel.

Los conciertos en la plaza de Santo Martino tienen acceso gratuito mientras que los programados en el jardín arqueológico de la Casona de Puerta Castillo requieren entrada que se puede adquirir en la taquilla de la Casona a partir de una hora antes del inicio del concierto o vía online a través de la web https://www.ctickets.es/eventos/entradas-fcp-leon-2026.

El Ciclo de Jazz cuenta con un programa específico que arrancará el miércoles 29 de julio con un concierto gratuito de Xpace Invaders, a las 20:30 horas en la plaza Santo Martino de la capital leonesa. Xpace Invaders es una banda de jazz compuesta por el bajista Leo Vacas, el pianista Mario Fierro y el baterista Guillermo Sánchez.

En esta nueva formación, el jazz se fusiona con la electrónica y el rock, del frenesí enérgico hasta íntimos paisajes sonoros.

Xpace Invaders aborda una constante exploración artística que permite a los músicos jugar libremente con ritmos de amalgama y con las distintas texturas que les brindan sus instrumentos, tanto orgánicas como sintéticas.

También para el 29 de julio está programado el concierto de Álex Conde ‘El Trío’, a las 22:00 horas en la Casona de Puerta Castillo, con entrada de 3 euros. Sobre el escenario, Alex Conde al piano, Pablo Marín Caminero con el contrabajo y José Manuel Ruiz Motos ‘Bandolero’ en la percusión.

Conde es una pieza clave en la evolución del flamenco-jazz y el piano flamenco, siendo uno de sus máximos exponentes entre las nuevas generaciones de artistas nacionales.

Cartel del Ciclo de Jazz del festival de verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' Ayuntamiento de León

Con este último trabajo denominado ‘El Trío’ da un paso más en su carrera como músico y compositor, trascendiendo con obras de autoría propia la etiqueta tradicional de flamenco/jazz e incorporando arreglos tan originales y personales como el que hace del clásico ‘Ain ’t No Sunshine’ de Bill Withers.

La segunda jornada del Ciclo de Jazz del Festival de Verano ‘León, Cuna de Parlamentarismo’, el 30 de julio, comenzará a las 20:30 en la plaza Santo Martino con el concierto con acceso gratuito de The Rhythm Shakers, una banda integrada por Antonio ‘Pax’ (batería), David Salvador Fructoso (bajo), Pablo Sanpa (guitarra) y Raquel García (cantante).

Rhythm Shakers llegan al escenario con un directo arrollador que rinde homenaje a los grandes nombres del soul, del swing y el rhythm & blues de todos los tiempos.

Un repertorio vibrante pensado para bailar de principio a fin, con clásicos de Etta James, Ray Charles, Salomon Burke, Aretha Franklin, Sam Cooke, Amy Winehouse, Elvis Presley y muchos más.

La velada del 30 de julio continuará con la actuación de Irati Bilbao Sextet Bloom, a las 22:00 horas en la Casona (entrada 3 euros), con la duranguesa Irati Bilbao (voz), Mikel Núñez (piano), Fran Serrano (contrabajo), Aitor Bravo (batería), Álvaro Zarzuela (trombón), Xabier Arriola (fliscorno y trompeta) y Haizea Martiartu (saxofón).

Irati Bilbao, la voz más actual del jazz en Euskadi, se encuentra presentando su segundo y esperado disco titulado ‘Bloom’ de la mano del sello Errabal Jazz.

‘Bloom’ es la puesta de largo y evolución de esta artista que transita por los terrenos del jazz clásico de manera magistral con la improvisación y el scat por bandera para incorporar también otros elementos e influencias, acompañada por una banda en plena efervescencia, llena de colores y texturas, ecléctica y flexible.

Los conciertos de Pablo Sanmamed Cuarteto y Alma en Cuba el 31 de julio clausurarán este Ciclo de Jazz. La primera de las actuaciones reunirá a las 20:30 horas en la plaza de Santo Martino a Pablo Sanmamed con el contrabajo, Benxamín Otero con el oboe y el corno inglés, Iago Mourinho al piano y a Bruno Coucerio en la batería.

En la idea estética de este cuarteto prevalecen los compases irregulares mezclados con partes líricas, en el que buscan distintos puntos de vista dentro de la sonoridad del trío estándar, añadiendo la sonoridad del oboe y observando músicas y referentes tanto dentro del jazz como de otros estilos.

La presentación de Alma en Cuba, a las 22:00 horas en la Casona (entrada 3 euros) cerrará el 31 de julio el Ciclo de Jazz del Festival de Verano que impulsa la Concejalía de Acción y Promoción Cultural.

‘Alma en Cuba’ es un proyecto concebido por Ariel Brínguez (saxofón) e Iván ‘Melón’ Lewis (piano), que nace del diálogo entre dos mundos que comparten un mismo origen: la música cubana y la música de cámara.

Las melodías de Lecuona, José White y Adolfo Guzmán se reencuentran con nuevas creaciones y arreglos que las acercan a un formato de cámara moderno, donde el saxofón asume el papel de la voz y el piano se convierte en una orquesta en sí mismo.

Programa Ciclo de Jazz

• 29 de julio. 20:30 horas. Xpace Invaders. Plaza de Santo Martino. Gratuito.

• 29 de julio. 22:00 horas. Álex Conde ‘El Trío’. Casona de Puerta Castillo. Entrada, 3 euros.

• 30 de julio. 20:30 horas. Rhythm Shakers. Plaza de Santo Martino. Gratuito.

• 30 de julio. 22:00 horas. Irati Bilbao y Sextet Bloom. Casona de Puerta Castillo. Entrada, 3 euros.

• 31 de julio. 20:30 horas. Pablo Sanmamed Cuartet. Plaza de Santo Martino. Gratuito.

• 31 de julio. 22:00 horas Iván Melon Lewis & Ariel Brínguez. Casona de Puerta Castillo. Entrada, 3 euros.