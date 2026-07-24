DIRECTO | La Junta eleva a IGR 2 el incendio de Murias de Ponjos tras desalojar a 36 vecinos

La Junta de Castilla y León ha elevado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 el incendio forestal declarado en Murias de Ponjos, en la provincia de León, que permanece activo desde este jueves.

La evolución del fuego ha obligado a la Guardia Civil a desalojar de manera preventiva a 36 personas de las localidades de Andarraso, Rosales y Folloso.

El operativo de lucha contra incendios forestales de Castilla y León, Infocyl, ha informado de que la activación de este nivel responde a la existencia de una amenaza seria para núcleos de población.

Esta situación exige la adopción de medidas de protección y socorro para los vecinos, así como actuaciones destinadas a salvaguardar los bienes que pueden verse afectados por el avance de las llamas.

El Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León contempla la declaración del IGR 2 cuando existe un grave riesgo para la población o para bienes de naturaleza no forestal.

Este nivel también puede activarse ante la posibilidad de que se produzcan cortes en carreteras nacionales o autonómicas de especial relevancia, líneas ferroviarias o instalaciones singulares.

Asimismo, el protocolo incluye los casos en los que estén amenazadas zonas de reserva de espacios naturales protegidos o masas arboladas con una superficie superior a las 300 hectáreas.