Detenido un hombre por provocar varios incendios en diversas localidades del Bierzo

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 53 años como presunto autor de varios delitos de incendio no forestales que tuvieron lugar en diferentes localidades del Bierzo.

La investigación fue desarrollada por agentes del puesto de Toreno, tras los hechos se venían sucediendo desde el pasado martes, 21 de junio, con el incendio de una autocaravana en la localidad de Matarrosa del Sil.

Desde entonces se habían provocado diferentes conatos de incendios en diferentes puntos de las localidades de Matarrosa del Sil, Toreno y Cubillos del Sil, además de incendios de varios contenedores del municipio.

El autor era conocido por tratarse de una persona conflictiva y que contaba con numerosos antecedentes delictivos, por lo que había generado una enorme alarma social entre la vecindad, atemorizados ante la presencia de esta persona y como consecuencia de sus actos.

De hecho se le imputan también supuestos delitos de daños y amenazas, amenazas de muerte, alteración grave del orden público, hurto de bicicleta, robo en grado de tentativa y desobediencia grave a agente de Autoridad en el momento de su detención.

También había sido detenido, previamente, como autor de un delito de incendio en Ponferrada. Las pesquisas, apoyadas en inspecciones oculares, recopilación de indicios y otras diligencias policiales, permitieron identificar al presunto autor de los hechos, que finalmente fue localizado y detenido. La Autoridad judicial ha ordenado para él prisión sin fianza.

La Guardia Civil recuerda que provocar incendios, aunque no afecten a terrenos forestales, constituye un delito grave cuando pone en peligro bienes o personas, e insiste en la importancia de la colaboración ciudadana para facilitar el esclarecimiento de este tipo de hechos.