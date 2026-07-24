Declarado un incendio de nivel 1 en Quintela (León): previsión de tardar más de 12 horas en estabilizarlo

La Junta de Castilla y León ha informado de un nuevo fuego en León que se ha declarado a las 7:10 horas de este viernes, 24 de julio, en la provincia de León, en concreto en la comarca de Villafranca, en el municipio de Balboa y en la localidad de Quintela.

Las causas del fuego se encuentran bajo investigación y en el lugar trabaja más de una decena de medios para frenar las llamas.

Se ha decretado el Índice de Gravedad Potencial 1 por la previsión de tardar más de 12 horas en estabilizarlo y por peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas.