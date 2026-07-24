El Ayuntamiento de León programa un taller de rodaje de ficción dentro de la exposición de Carlos Saura

La propuesta expositiva en El Palacin de Carlos Saura. Fotografía: Ayuntamiento de León.

Avanza el verano y con él el programa estival del Palacín de León con diferentes propuestas que giran en torno a la exposición ‘Carlos Saura, fotógrafo. Una vida tras la cámara’. Este miércoles, 29 de julio, a las 11:00 horas la Concejalía de Acción y Promoción Cultural ha programado el taller ‘Rodando cuentos.

Taller de rodaje de ficción’ destinado a niños y niñas de entre 8 y 13 años.

En esta actividad, los asistentes partirán de la película documental ‘Las paredes hablan’, el último trabajo de Carlos Saura, considerado como un viaje personal y artístico hacia los orígenes del arte y su relación con las tendencias más vanguardistas.

Todo para aprender movimientos de cámara, planos y rodaje. Todo ello para finalizar con la realización de una película de ficción ambientada en un museo para aproximar a los participantes al mundo del arte.

Inscripción

Para participar es imprescindible realizar inscripción previa a través del correo electrónico info@imaginaleon.com o del teléfono 630 209 026. Se ofertan 12 plazas y no está permitido repetir taller en caso de haber participado en los anteriormente programados.