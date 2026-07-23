En nivel 1 un nuevo incendio en Murias de Ponjos (León), por la previsión de estabilizarlo en más de 12 horas

Imagen de archivo del operativo en un incendio. José Vicente ICAL

La Junta de Castilla y León declaró a las 23 horas de este miércoles Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un nuevo incendio, originado en Murias de Ponjos, en el municipio de Valdesamario, en la provincia de León, según Inforcyl.

Las causas de esta decisión es la previsión de tardar más de 12 horas en estabilizar este fuego y porque pueden peligrar masas arboladas superiores a 30 hectáreas.

Trabajan, en estos momentos, tres agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, dos autobombas y dos bulldozer.