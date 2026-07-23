La NASA elige Ponferrada para retransmitir el eclipse al mundo y la ESA convierte León en capital científica

La NASA elige Ponferrada como uno de los puntos de observación para transmitir, a través de su página web, el eclipse solar del próximo 12 de agosto, que se realizará desde el Castillo de los Templarios.

Así lo han desvelado, esta mañana, el presidente de la Asociación Astronómica del Bierzo, Antonio Galeote, y el alcalde y concejal de Ponferrada, Marco Morala y Luis Antonio Moreno, quienes esperan una "avalancha" de turistas y la presencia de decenas de científicos de todo el mundo, dado que el Castillo es una de las ubicaciones más destacadas, por su singularidad.

En Castilla y León se espera la presencia de dos millones de turistas para disfrutar de un acontecimiento histórico.

En Ponferrada la observación se realizará en la fortaleza, a donde podrán acceder 800 personas, y se habilitará una segunda zona en el exterior, con espacio para 19.000 personas.

Al tiempo, los accesos al Monte Pajariel permanecerán cerrados para evitar el posible paso de vehículos a motor.

Las puertas del castillo de los Templarios se abrirán a partir de las 18 horas.

El eclipse se iniciará a las 19.32 horas y alcanzará su pico máximo a las 20.29 horas.

Finalizará sobre las 21.22 horas de la noche. Después, habrá diferentes actividades y, a partir de las 23 horas los presentes también podrán disfrutar, desde el castillo, del espectáculo astronómico de las Perseidas o 'lágrimas de San Lorenzo'.

Los responsables de la asociación astronómica del Bierzo recordaron la necesidad de utilizar gafas certificadas y homologadas para observar el eclipse solar.

La Agencia Espacial Europea en León

León ultima los preparativos para convertirse el próximo 12 de agosto en el gran punto de encuentro ciudadano en España para vivir el eclipse solar total de la mano de la Agencia Espacial Europea (ESA), el Ayuntamiento de León y la Universidad de León.

El Palacio de Congresos y Exposiciones se convertirá durante toda la jornada en un gran espacio dedicado a la ciencia y la divulgación, con una programación gratuita pensada para todos los públicos que combinará talleres interactivos, charlas, experimentos y la observación del eclipse junto a expertos de la ESA, la ULE y la Asociación Leonesa de Astronomía.

La mañana estará dedicada a la divulgación científica.

Desde las 10:00 horas, el interior del Palacio se transformará en un gran espacio de experimentación y aprendizaje con una decena de talleres y actividades interactivas dirigidas a todos los públicos.

El programa permitirá descubrir la ciencia que se esconde tras un eclipse solar a través de propuestas prácticas sobre la observación segura del Sol, la exploración espacial, la ingeniería aeroespacial o la historia de la astronomía.

Entre las actividades previstas habrá talleres para construir un reloj de Sol, observar nuestra estrella con telescopios equipados para una observación segura, experimentar con la radiación ultravioleta y aprender a proteger la vista durante un eclipse, además de juegos divulgativos como el Oráculo Alfonsí, que acercará al público la visión medieval del universo.

También se desarrollarán charlas divulgativas impartidas por especialistas internacionales sobre la observación de eclipses, las manchas solares y los fenómenos más destacados que podrán contemplarse durante la jornada.

La actividad se trasladará al exterior a partir de las 17:30 horas, cuando se abrirán las puertas del recinto para que el público pueda acceder con antelación a la zona de observación.

Desde las 18:30 horas, el escenario principal acogerá un programa de divulgación en directo con investigadores de la ESA, la ULE, la Asociación Leonesa de Astronomía y otros organismos científicos, que acompañarán al público durante todas las fases del eclipse y explicarán, en tiempo real, qué está ocurriendo en el cielo.

Las intervenciones abordarán cuestiones como el origen de los eclipses, las misiones espaciales con las que la ESA estudia el Sol, la meteorología espacial o la primera misión de la Agencia liderada desde España, hasta llegar al momento culminante de la jornada, cuando entre las 20:28 y las 20:30 horas la Luna ocultará completamente el Sol y el día se convertirá en noche durante algo más de dos minutos.

Precisamente, durante toda la jornada la organización distribuirá gafas homologadas para la observación del eclipse, de forma gratuita y hasta agotar existencias, para que todos los asistentes puedan disfrutar del fenómeno con total seguridad.

Tras la totalidad, los asistentes podrán seguir en directo la retransmisión del eclipse desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre (Teruel), enlazando así dos totalidades consecutivas. La participación en todas las actividades será libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa.