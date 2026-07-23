DIRECTO | El incendio en nivel 2 de Castropodame evoluciona “de forma favorable” pero dos pueblos siguen desalojados

A eso de las 14:10 horas de la tarde de este jueves, Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta de Castilla y León informaba sobre el incendio de Castropodame de Índice de Gravedad 2.

“El incendio de Castropodame evoluciona de forma favorable. Se trabaja en dos zonas, una zona que es la este en dirección Torre del Bierzo donde se están trabajando con medios aéreos y terrestres con el fin de atajar los puntos calientes que en esa zona están detectados”, ha afirmado Eduardo Diego.

Por otra parte, se está trabajando también en la zona oeste, al sur de Turienzo y San Pedro y en dirección a Castropodame. “Ahí se cierra el perímetro trabajando con medios y la población de Castropodame no corre peligro”, ha añadido.

“Mantenemos desalojadas dos poblaciones Turienzo y San Pedro Castañero, los dos siguen desalojados. Veremos como evoluciona de cara a un posible realojo en las próximas horas, pero de momento están desalojadas y son las únicas poblaciones que están desalojada”, ha finalizado.

Trabajan la UME, medios de Castilla y León y también bomberos de Diputación en el territorio.

82 efectivos buscan sofocar las llamas en ese incendio.