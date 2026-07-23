El Castro de los Judíos revela una ocupación prerromana anterior a la histórica judería de León

Excavacaciones en el Castro de los Judíos Ayuntamiento de León

El Castro de los Judíos de Puente Castro sigue desvelando secretos enterrados durante siglos.

La nueva campaña arqueológica ha confirmado que el enclave ya estuvo habitado en la Edad del Hierro, mucho antes de la llegada de la comunidad judía.

Las dataciones por carbono 14 realizadas sobre restos de fauna han permitido demostrar la existencia de una ocupación prerromana.

El equipo ya había encontrado el pasado año materiales y estructuras que apuntaban en esa dirección.

“Se ha podido confirmar que, antes de que los judíos se asentaran aquí, hubo una ocupación del periodo prerromano”, ha explicado la profesora de la Universidad de León y codirectora de la excavación, Raquel Martínez Penín.

Los trabajos se concentran este verano en tres sectores para reconstruir las distintas fases de ocupación y destrucción del enclave.

La investigación también permite conocer cómo vivían sus habitantes, cómo construían sus casas y cómo organizaban los espacios.

Algunos materiales localizados están relacionados con actividades artesanales realizadas por mujeres.

Una historia apenas escrita

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, ha visitado el yacimiento junto al equipo investigador.

“Es una parte importante de la historia de León, muy desconocida y sobre la que no hay bibliografía”, ha destacado.

El Ayuntamiento patrocina los trabajos desde 2020 mediante un convenio con la Universidad de León, renovado en 2024 y vigente hasta 2028.

“Vamos a seguir patrocinándolo y hasta 2028 está cubierto”, ha asegurado Aguado.

La campaña reúne a cerca de 50 personas entre el yacimiento y el laboratorio.

Participan estudiantes de la Universidad de León y de centros de Santiago, Alcalá, Madrid, Lisboa y Minho.

El interés ha sido tan alto que unas 20 personas se han quedado fuera por falta de alojamiento.

La excavación, dirigida por Raquel Martínez Penín y Carlos Fernández Rodríguez, es actualmente la única vinculada al Departamento de Historia de la Universidad de León.

Cuando termine la campaña, los restos encontrados serán analizados en los laboratorios universitarios.