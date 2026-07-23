Abiertas las inscripciones para la 10KM León Cuna del Parlamentarismo: cita única para los amantes de las carreras

La carrera 10KM Hyundai León Cuna del Parlamentarismo ya se prepara para una decimoquinta edición que se va a celebrar el próximo 18 de octubre. Lo hace con la apertura de inscripciones.

El plazo para ello se va a cerrar el próximo 13 de octubre a las 24:00 horas o hasta completar el cupo que llega a los 1.600 dorsales.

Esta prueba ya consolidada en el calendario deportivo de León está organizada por el Club Sprint Atletismo León, la Delegación Leonesa de Atletismo y por el Ayuntamiento de León a través de la Concejalía de Deportes.

Al igual que en ediciones anteriores, la 10KM discurrirá por un circuito urbano homologado por la Real Federación Española de Atletismo por el centro de la ciudad.

Las inscripciones se pueden formalizar a través de la página web de la carrera www.10kmleon.com hasta el 13 de octubre a las 24:00 horas o de forma presencial desde el 8 de septiembre hasta el 13 de octubre en Deportes Kamariny (en la calle El Carmen, 9), en horario comercial de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:30, y sábados de 11:30 a 14 horas.

También, en el Centro Comercial León Plaza (en la avenida Reyes Leoneses), en horario comercial de 7:30 a 22:30 de lunes a viernes, y los sábados, domingos y festivos de 9:00 a 14:00 horas.

Además de la prueba reina de 10 kilómetros, el evento contará con una prueba popular no competitiva de 2 kilómetros con 3.000 dorsales y otra competitiva para jóvenes atletas de menos de 18 años, también de 2 kilómetros y 200 dorsales.

En total, cerca de 4.000 corredores tomarán las calles de León en esta nueva edición de la 10KM, con salida en el paseo del Parque, a la altura del Estadio Hispánico, y meta en la plaza de la Catedral.