El Festival de Verano Cuna del Parlamentarismo llena León de diversión y actividades: humor, cine y ocio para mayores

El Festival de Verano Cuna del Parlamentarismo en León ha programado un amplio programa con actividades en las que habrá humor, cine, y también mucha diversión para los más mayores.

El Parque de Quevedo volverá a ser escenario de las ‘Noches de humor’, un ciclo enmarcado en el Festival de Verano Cuna del Parlamentarismo que impulsa la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y que tiene a la comedia como protagonista.

Arranca este viernes, 24 de julio, con el monologuista Kalderas y se prolongará todos los viernes hasta el 28 de agosto. Espectáculos destinados a amenizar las noches estivales de la ciudad de León y que comenzarán a la 21:00 horas con entrada libre y gratuita.

Este viernes 24 de julio se inicia la programación con un monólogo que correrá a cargo de Kalderas, un cómico conocido por su estilo canalla y capacidad de improvisación.

Sus monólogos suelen abordar anécdotas personales sobre su peso, técnicas peculiares para ligar como la ‘técnica del león’, y observaciones sobre la vida cotidiana, incluyendo temas de actualidad.

Le seguirá Angelillo el Largo el 31 de julio. Se trata de un reconocido humorista e imitador español con más de 28 años de trayectoria y más de 3.000 actuaciones en directo a sus espaldas.

Famoso por su estilo directo, monólogos y parodias, ha participado en programas de televisión y lleva sus espectáculos de humor por salas y teatros de todo el país.

El viernes 7 de agosto será el turno de Diego Arjona, cómico, guionista y actor algecireño. Su humor se caracteriza por el desarrollo del diálogo con el público, que participa de forma directa en un show de humor peculiar y sorprendente en el que no faltarán la improvisación y los chistes malos.

El 14 de agosto continúa el ciclo ‘Noches de humor’ con Eva y Qué, una cómica caracterizada por su humor costumbrista y directo. Con un marcado acento jiennense, abordará situaciones cotidianas como las catas de vino, las verbenas de pueblo o los problemas de la vida moderna.

Darío Mares será otro de los protagonistas de este ciclo. El viernes 21 de agosto será el turno de este humorista que enfrenta sus espectáculos con un enfoque irreverente sobre la paternidad, la vida moderna y el cine. Su salto a la comedia comenzó en Twitter bajo el seudónimo @Resumepelis, donde escribía sobre cine.

La última actuación de ‘Noches de humor’ será el viernes 28 de agosto con Moskis, con un show interactivo de motivación en tono de comedia en el que el humorista presentará los cuatro puntos importantes para la búsqueda de la felicidad.

Cine de verano

El ciclo ‘Cine de verano’ hace un hueco al cine de animación con la proyección de la película ‘Flow’, un mundo que salvar (2024) en la gran pantalla instalada en el paseo de Quintanilla de la ciudad de León, el jueves 23 de julio a las 22:30 horas.

Es la tercera proyección de esta iniciativa enmarcada en el Festival de Verano ‘León, Cuna del Parlamentarismo’ que promueve la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León

‘Flow’ es una producción letona de animación subtitulada y dirigida al público familiar. Narra las peripecias de un gato en un mundo en el que tras una gran inundación parece que han desaparecido los humanos.

Deberá aprender a superar su miedo al agua y a convivir con otros animales, superando las diferencias, y a adaptarse a una nueva realidad.

Esta laureada película recibió el Oscar al mejor largometraje de animación en la edición de 2025, en el que también fue nominada a mejor película internacional.

También recibió el premio al mejor filme de animación en la 82 edición de los Globos de Oro (películas de 2024), en los 50 Premios César de Francia y los 37 Premios de Cine Europeo EFA, entre otros galardones.

El programa de ‘Cine de verano’ continuará el 30 de julio con ‘El viejo Roble’, el 6 de agosto con ‘La juventud’ y el 13 de agosto con ‘Cinco lobitos’.

Ocio para mayores

El programa de ocio estival para personas mayores de 60 años que promueve la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de León suma más de 300 participantes cada semana en las distintas actividades incluidas en su oferta estival para los meses de julio y agosto.

Ofrecer alternativas de ocio a las personas mayores que pasan los meses de verano en la ciudad y proporcionarles herramientas para mantenerse activos es el principal objetivo del programa de ocio estival para mayores de 60 años de la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de León que dirige Lourdes González.

Todas las actividades son gratuitas, a excepción de las excursiones.

Cada día en un parque distinto de la ciudad de León, ‘Actívate en los parques’ es una de las actividades con mayor aceptación. Sin necesidad de inscripción previa y gratuita, cada jornada de lunes a jueves cuenta con un grupo fiel superior a las 50 personas que realizan actividad física moderada con sencillos ejercicios, mientras comparten experiencias y se divierten.

Este mes de julio, ‘Actívate en los parques’ se lleva a cabo, a las 10:30 horas, los lunes en el parque de Quevedo, los martes en el parque de San Francisco y a las 20:00 horas en Oteruelo; los miércoles en el parque Luis Vives y los jueves, en el parque El Salvador.

A este programa se suma el de actividad física y entrenamiento en los Huertos de la Candamia, los viernes a las 10:30 horas, donde los usuarios de los huertos también pueden hacer ejercicio con amigos.

Y continuando con la práctica deportiva, las clases de aguagym los viernes a las 10:00 y 11:00 horas en la piscina del Hispánico, una actividad para la que sí se requiere inscripción.

Además, se han programado dos excursiones a Cantabria: el 23 de julio a Santoña y Laredo y el 18 de agosto a Comillas.

Otra de las propuestas más aplaudidas y con mayor número de seguidores, como demuestra la alta participación, son las verbenas, todos los miércoles hasta el 16 de septiembre, de 19:00 a 21:00 horas, en el Paseo de la Condesa, al lado del templete de música.

El Programa de Ocio Estival para mayores que promueve el Ayuntamiento de León incluye una convocatoria especial con motivo del Día del Abuelo, el 26 de julio.

Esa jornada dominical habrá baile con la Mayorteka en el paseo de la Condesa de Sagasta, al lado del templete de música. Y el lunes 27, una actividad intergeneracional en el Coto Escolar que cada año tiene muy buena aceptación con una participación superior a las cincuenta personas.

Los mayores irán caminando desde la glorieta de Guzmán hasta el Coto Escolar, donde a partir de las 10:30 habrá una visita guiada por las instalaciones y compartirán experiencias y juegos con los niños y niñas de los campamentos de verano del Coto.