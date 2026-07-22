Declaran un incendio de nivel 1 en Villaverde de los Cestos, en la provincia de León: los medios luchan contra el fuego
El fuego se ha decretado a las 17:47 horas de esta tarde de jueves, 22 de julio.
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La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial 1 el fuego que se ha declarado en la tarde de este jueves en la provincia de León, en concreto en la comarca de Bembibre, dentro del municipio de Castropodame y en la localidad de Villaverde de los Cestos.
El fuego se ha declarado a las 17:47 horas de esta tarde de jueves, 22 de julio y pasadas las 20 horas se ha establecido el índice de gravedad 1 por la previsión de tardar más de 12 horas en estabilizarlo y porque pueden peligrar masas arboladas de hasta 30 hectáreas.
La causa probable, como señalan desde la Junta de Castilla y León, es accidental.
Trabajan en el lugar más de 20 medios tanto aéreos como terrestres para intentar estabilizar el fuego.