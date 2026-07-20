Un muerto y tres heridos tras una colisión entre un camión y una furgoneta en San Adrián del Valle

Una persona ha fallecido y tres han resultado heridas a consecuencia del accidente de circulación registrado en el kilómetro 277 de la carretera N-VI, en San Adrián del Valle (León), donde se ha producido una colisión entre un camión y una furgoneta.

El suceso ha tenido lugar a las 14:15 horas y varias llamadas han alertado al Centro de Emergencias Castilla y León 112 de lo ocurrido.

Los alertantes han señalado que la furgoneta había volcado y al menos dos personas, una mujer que estaba inconsciente y un hombre, se encontraban en su interior y que también estaba herido el conductor del camión, que tampoco había salido del vehículo.

La sala del 112 ha informado de los hechos a la Guardia Civil de Tráfico de León, a los Bomberos de la Diputación, a los bomberos de Benavente y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil, un helicóptero medicalizado y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de una persona y ha atendido a otras tres.

Dos de las personas heridas han sido evacuadas en helicóptero medicalizado y UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de León y otra ha sido trasladada en ambulancia soporte vital básico al hospital de Benavente.