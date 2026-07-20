Muere un hombre de mediana edad tras caer a un canal de riego en Hospital de Órbigo

Un hombre de mediana edad ha fallecido después de caer a un canal de riego en el término municipal de Hospital de Órbigo, en la provincia de León.

El suceso se produjo a las 18.34 horas de este domingo a la altura del kilómetro 334 de la carretera N-120, en Puente de Órbigo.

Una llamada recibida en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León alertaba de que una persona había caído al canal y no podía ser localizada en el agua.

El centro de emergencias movilizó a los Bomberos de Astorga, a la Guardia Civil de León y al centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Asimismo, hasta la zona se desplazaron un helicóptero sanitario y personal de Atención Primaria del Punto de Atención Continuada de Hospital de Órbigo.

Poco después, una nueva llamada informó de que el hombre había sido localizado aguas abajo del canal, a la altura de la localidad de San Pedro de Pegas.

Los servicios de emergencia únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.