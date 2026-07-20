‘León, Cuna del Parlamentarismo’ llena el verano de cultura con más de cien actividades

Imagen del pasado año de la Asociación Cultural El Trovador Leonés, que llevó a cabo una representación de las Cortes de 1188 bajo el título ‘Al Alba del Parlamentarismo’ Peio García ICAL

León ha vuelto a hacer de la cultura uno de los grandes motores de su verano. El Festival ‘León, Cuna del Parlamentarismo’ ofrece en su edición de 2026 más de un centenar de actividades repartidas en una veintena de ciclos, con propuestas que se prolongarán hasta el próximo 13 de septiembre.

Bajo el lema ‘El poder de la cultura’, el programa llevará conciertos, representaciones teatrales, danza, cine, circo, poesía, flamenco y humor a plazas, parques y espacios patrimoniales de la ciudad.

La mayoría de las actividades serán gratuitas, mientras que las de pago tendrán precios populares de entre dos y diez euros.

La programación ha comenzado con ‘Poemas en el Claustro’, un ciclo músico-poético celebrado en el Claustro de la Catedral, y continuará durante julio con citas como ‘Roma en el Espejo’, ‘Música por los Rincones’, ‘Danza en el Camino’, ‘Danza a Escena’ o ‘Nuevas Dramaturgias’.

La Casona de Puerta Castillo será uno de los principales escenarios del festival. Allí pasarán durante las próximas semanas compañías y artistas vinculados al teatro, la música, el jazz y el flamenco, con entradas que oscilarán entre los dos y los diez euros.

Danza, teatro y jazz durante el mes de julio

La Plaza de Puerta Obispo concentrará buena parte de la programación de danza. Entre el 14 y el 17 de julio acogerá dos pases diarios de espectáculos contemporáneos como ‘La nueva bestia’, de Laura Morales; ‘S’Albufera’, de Maya Triay y Mariona Jaume; ‘Cuentas corrientes’, de Jessica Castellón y Boris Orihuela, y ‘Burnt’, de la compañía Lasala.

El teatro también contará con un espacio destacado a través del ciclo ‘Nuevas Dramaturgias’.

Esteban Garrido, El Asilo Compañía, La Negra y Zanguango Teatro actuarán en la Casona de Puerta Castillo con funciones nocturnas y entradas a dos euros.

A estas propuestas se sumará ‘Clásicas & Contemporáneas’, con teatro itinerante, circo, humor y clown, así como el VI Seminario Internacional de Jazz de León.

Este último ofrecerá clases, actividades docentes, sesiones abiertas, conciertos de combos y encuentros entre alumnos y profesores.

El ciclo específico de jazz reunirá los días 29, 30 y 31 de julio a formaciones como Xpace Invaders, Alex Conde Trío, Rhythm Shakers, Irati Bilbao Sextet, Pablo Sanmamed Cuarteto e Iván Melón Lewis junto a Ariel Brínguez.

Las actuaciones se repartirán entre la plaza de Santo Martino y la Casona de Puerta Castillo.

Cine, música callejera y noches de humor

El Jardín del Paseo de Quintanilla volverá a convertirse en una sala de cine al aire libre. El ciclo de verano incluirá películas como ‘El león en invierno’, ‘El maestro que prometió el mar’, ‘Flow’, ‘El viejo roble’, ‘La juventud’ y ‘Cinco lobitos’.

Las sesiones serán gratuitas y comenzarán a las 22.30 horas en julio y a las 22.00 horas en agosto.

Por otra parte, ‘León Street Music’ llevará conciertos gratuitos de pop y rock a diferentes barrios y rincones de la capital.

La Plaza del Grano, Santo Martino, la plaza de la Cámara de Comercio, el lavadero de Puente Castro, el parque de La Candamia y el Jardín del Paseo de Quintanilla serán algunos de sus escenarios.

El parque de Quevedo albergará las ‘Noches de Humor’, con seis monólogos gratuitos programados todos los viernes entre el 24 de julio y el 28 de agosto.

Kalderas, Angelillo El Largo, Diego Arjona, Eva y Qué, Darío Mares y Moskis protagonizarán este ciclo, con todas las actuaciones previstas a las 21.00 horas.

Flamenco con Estrella Morente

Agosto estará marcado también por el teatro clásico y los ‘Veranos Flamencos’.

Este último ciclo homenajeará a figuras como Paco de Lucía y Camarón y contará con artistas como Montse Cortés, José Carmona ‘Rapico’, El Piculabe y los músicos de las familias Carbonell y Morente.

Uno de los momentos centrales llegará el 16 de agosto con el espectáculo ‘De Carbonell a Morente’, que contará con la colaboración especial de Estrella Morente.

La actuación se celebrará gratuitamente en la Plaza Mayor a partir de las 21.30 horas.

La música clásica tendrá igualmente su protagonismo.

La Oscyl Joven actuará en la Plaza de San Marcelo, mientras que la histórica estación de ferrocarril de León acogerá durante agosto recitales de zarzuela, música de cámara y un homenaje a Manuel de Falla.

El programa se completa con circo contemporáneo, espectáculos de payasos, el Festival Sonda, propuestas electrónicas, talleres infantiles, un mercadillo artístico, actividades participativas y el León Jam.

Las mujeres y el poder

El Palacio del Conde Luna albergará del 8 al 10 de septiembre las jornadas ‘León, Cuna del Parlamentarismo’, que este año estarán dedicadas a ‘Las mujeres y el poder. Un recorrido histórico’.

Las conferencias abordarán la participación femenina en la Edad Moderna, la defensa del patrimonio y la supervivencia durante la posguerra, así como los cambios experimentados por los derechos y libertades de las mujeres durante la Segunda República, la Guerra Civil y el primer franquismo.

El festival cerrará sus actividades el 13 de septiembre con nuevas propuestas de clown y circo para todos los públicos.

De esta forma, León mantendrá durante más de dos meses una programación cultural descentralizada, accesible y pensada para convertir sus calles, parques y plazas en escenarios abiertos.