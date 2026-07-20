Caja Rural regalará el abono y la camiseta de la Ponferradina a quienes domicilien su nómina

Acto de presentación de la nueva campaña de abonos de la Sociedad Deportiva Ponferradina, con la presencia del consejero delegado de la entidad, Eduardo Domínguez (D), y del director de Comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto César Sánchez ICAL

La promoción se dirige a nuevos clientes, que deberán permanecer vinculados a la entidad durante un mínimo de doce meses. Más información:

Caja Rural y la Sociedad Deportiva Ponferradina han presentado este lunes las novedades de la nueva campaña de abonados del club berciano, que incluirá una promoción especial para quienes decidan domiciliar su nómina en la entidad financiera.

Según ha informado Ical, los nuevos clientes que lleven su nómina a Caja Rural y mantengan la vinculación durante, al menos, doce meses recibirán de forma gratuita el abono para la próxima temporada y la camiseta oficial del equipo.

El acuerdo ha sido presentado por el consejero delegado de la Ponferradina, Eduardo Domínguez, y el director de Comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto, quien ha destacado la estrecha relación que la entidad mantiene desde hace años con el club y con el conjunto de la comarca del Bierzo.

“Formamos parte ya de la piel de esta camiseta. Formamos parte del Bierzo desde hace muchos años y esto no es un patrocinio, es estar rodeado de amigos, trabajar juntos y hablar el mismo idioma”, ha afirmado Prieto.

El representante de Caja Rural ha defendido que el crecimiento de la Ponferradina y del Bierzo también contribuye al desarrollo de la propia entidad. “Hoy somos lo que somos en el Bierzo gracias a la Ponferradina, con quien compartimos llantos e ilusiones”, ha señalado.

Prieto también se ha mostrado convencido de que el conjunto blanquiazul merece competir “por lo menos, en Segunda División”.

Durante la presentación no se han ofrecido detalles sobre la cuantía económica que Caja Rural aporta al club.

Domínguez ha reconocido que la Ponferradina atraviesa una situación financiera complicada, aunque ha restado importancia al importe concreto de la colaboración.

“A mí, ahora mismo, lo que menos me importa es el importe de la colaboración con Caja Rural, porque sé que siempre están ahí y no nos genera tensión”, ha explicado el consejero delegado.

Respecto a la promoción, Prieto ha detallado que la entidad ha querido realizar un esfuerzo adicional coincidiendo con la renovación de su compromiso con el club.

“A todos los nuevos clientes que traigan su nómina y permanezcan un mínimo de doce meses les regalaremos su abono del club y la camiseta oficial”, ha anunciado.

Asimismo, ha felicitado a la Ponferradina por el diseño de la nueva equipación y por el “guiño a la bandera” incorporado en la camiseta.

La campaña de renovación de abonos comenzará este miércoles e incorporará como principal novedad la posibilidad de realizar todo el proceso por internet.

Para completar la renovación de forma telemática, los socios deberán facilitar al club una dirección de correo electrónico y su DNI, datos necesarios para activar la aplicación habilitada para la campaña.

Caja Rural se sumará formalmente a la promoción el viernes 24 de julio. A partir de esa fecha, los nuevos clientes que domicilien su nómina podrán solicitar el abono y la camiseta oficial.

“Haremos una amplia campaña de comunicación para darlo a conocer”, ha concluido Prieto.