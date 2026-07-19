La Plaza Mayor de Astorga se convierte en una auténtica arena romana en un evento cargado de historia

La Plaza Mayor de Astorga volvió a convertirse en una auténtica arena romana con motivo de la celebración de la XI Munera Gladiatora, una de las actividades más esperadas del programa de Astures y Romanos.

El espectáculo comenzó con el tradicional desfile de los participantes, que recorrieron las calles de la ciudad antes de acceder a la arena entre el aplauso del público.

A continuación, los asistentes pudieron disfrutar de diversas recreaciones de combates de gladiadores, explicaciones sobre el armamento, las diferentes tipologías de luchadores y el desarrollo de los espectáculos que formaban parte del entretenimiento en la antigua Roma.

La recreación, organizada con un marcado rigor histórico, volvió a combinar divulgación y espectáculo, acercando a vecinos y visitantes una parte fundamental de la historia de Asturica Augusta.

La gran respuesta del público confirmó, un año más, el creciente interés por esta actividad, convertida ya en una cita imprescindible dentro de las fiestas de Astures y Romanos.

La XI Munera Gladiatora sirvió además como brillante antesala de los actos centrales de la celebración, consolidando a Astorga como uno de los referentes nacionales de la recreación histórica y poniendo en valor el trabajo de todos los colectivos, asociaciones y voluntarios que hacen posible este evento.

Con una cuidada puesta en escena y un ambiente excepcional, la ciudad volvió a viajar dos mil años atrás para recordar el legado romano que forma parte de su identidad.