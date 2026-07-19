El incendio de una vivienda en La Robla moviliza a los Bomberos de León: hay una intoxicada

Bomberos de León en imagen de archivo. Fotografía de archivo.

El Servicio de Emergencias ha informado, en la mañana de este domingo, 19 de julio, del incendio de una vivienda en La Robla, que se ha producido a las 05:47 horas de la madrugada en la calle Ordás.

Varias llamadas alertaban del incendio de la vivienda por lo que se dio aviso a los Bomberos de León, a la Guardia Civil de León y se dio también aviso a la empresa distribuidora de gas Nedgia.

Posteriormente, la Guardia Civil solicitó asistencia para una mujer, de mediana edad, que había inhalado humo.

Se dio aviso también, tras esto, a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de la localidad.

La ambulancia ha trasladado a la mujer intoxicada al Hospital de León.