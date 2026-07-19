El Ayuntamiento de León programa un nuevo taller infantil sobre animación en el cine con ‘stop motion’

Las actividades del programa estival que se desarrollan en El Palacín de León, en torno a la exposición ‘Carlos Saura, fotógrafo: una vida tras la cámara’, no paran.

Entran, eso sí, en su recta final con nuevos talleres gratuitos sobre técnicas cinematográficas dirigidas a niños y niñas de 8 a 13 años.

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León ha programado un nuevo taller bajo el título ‘Stopmotion. Taller de animación’ que se desarrollará el miércoles 22 de con horario de 11:00 a 14:00 horas.

Este nuevo taller propone un recorrido por la animación para aprender la técnica de ‘stop motion’, que consiste en dotar de movimiento a objetos estáticos por medio de la sucesión de una serie de imágenes fijas. Los participantes realizarán una película de animación a partir de fotografías, con un remake de la película ‘Cría cuervos’ de Carlos Saura.

Para participar es imprescindible la inscripción previa. Cuenta con 12 plazas y la reserva será por riguroso orden de inscripción, que puede realizarse en el email info@imaginaleon.com y en teléfono 630 209 026. No está permitido repetir taller, en caso de haber participado en los anteriormente programados.

Actividades complementarias a la exposición

Este taller de rodaje es una de las actividades complementarias a la exposición sobre Carlos Saura, que puede visitarse hasta el 13 de septiembre en el Palacín., que se cerrarán con el taller ‘Narrando cuentos. Taller de rodaje de ficción’ el próximo 29 de julio.

Asimismo, los domingos hasta el 30 de agosto, a las 12:00 horas, habrá visitas comentadas dirigidas al público en general (no precisan inscripción) y de martes a viernes, hasta el 31 de julio, recorridos temáticos dirigidos a colegios, institutos, asociaciones, colectivos, campamentos urbanos, idiomáticos y organizaciones

Horario del Palacín

El horario del Palacín, con entrada gratuita, es de martes a domingo de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Los festivos, excepto lunes, de 11:00 a 14:00 horas. Los lunes está cerrado.