Una pelea de madrugada en León deja un herido por arma blanca en el tórax

Calle Zapaterías en León, lugar donde se ha producido la pelea. Fotografía: Google Maps.

El Servicio de Emergencias 112 ha informado, en la mañana de este sábado, 18 de julio, de una pelea en León que se ha producido a las 7:21 horas de la madrugada en la calle Zapaterías.

Varias llamadas avisaban de dicha pelea entre dos varones, uno de los cuales se encontraba herido por arma blanca en el tórax, pero estaba consciente, confirman las mismas fuentes.

Se ha dado aviso a la Policía Local de León, también a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil al lugar.

Emergencias Sanitarias ha incidaco que el herido, que es un varón joven, ha sido trasladado por la UVI móvil al hospital de León.