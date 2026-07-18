Martínez habla de “democracia interna” en el PSOE para elegir candidatos y critica al PP: “Es el ordeno y mando”

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, asiste a la Feria del Ajo de Santa Marina del Rey (León). Peio García / ICAL .

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha hablado hoy sobre la proclamación de candidatos del PP a las capitales de provincia y grandes localidades para las próximas elecciones municipales.

“La forma de trabajar del Partido Popular es la verticalidad, el ordeno y mando, no la voluntad de representar y de elegir a la ciudadanía entre los nuestros, entre los que quieren asumir esa responsabilidad”, ha afirmado.

Martínez contrapuso los modelos de PSOE y PP. “Nosotros tenemos un modelo de la democracia interna, el modelo de la voluntad de los militantes, el modelo de la voluntad de la ciudadanía de poder asumir la representación de una ciudad para poder generar un dinamismo, como estamos viendo y el modelo diferente que es el del Partido Popular”, apuntó.

“Fíjese qué forma de elegir sus candidatos desde Madrid, desde Génova, cómo he tenido que escuchar a muchos de los candidatos de las capitales de provincia que agradecen al señor Feijóo el nombramiento para poder representar a sus municipios. Creo que no es una buena manera de comenzar”, apuntó y se refirió al Ayuntamiento de Madrid, en cuando al PSOE, como modelo de democracia interna en el seno de un territorio.

Contra la Junta

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz en las Cortes autonómicas, Carlos Martínez, manifestó hoy que las comparecencias protagonizadas esta semana por las diferentes consejerías de la Junta sirvieron para poner de manifiesto “cómo se gestiona la inercia, cómo a través de un documento programático basado en la prioridad nacional se extrapola todo un programa de gobierno que no es otra cosa que la gestión de la inercia y el declive de nuestra comunidad autónoma”.

A su juicio, se evidenció que no existe “una apuesta clara por entender los territorios, sus singularidades, sus diversidades y sus riquezas para generar un dinamismo contrario al declive que llevamos gestionando durante demasiado tiempo”.

Una actitud, dijo, contraria a la que tienen gobiernos locales, ayuntamientos y alcaldes “que se preocupan, que ocupan todo su tiempo en la promoción de su territorio, de buscar elementos dinamizadores”, como la Feria del Ajo de Santa Marina del Rey (León), que hoy visitó acompañado de la vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, y en la que ejerció de anfitrión su alcalde, Francisco Javier Álvarez.

Martínez elogió la labor de las administraciones locales como la de Santa Marina del Rey, que “apuestan por la divulgación de sus señas de identidad para hacer de un producto tan típico como es el ajo, una referencia en esta Comunidad, una referencia para León".

La Feria del Ajo de Santa Marina, declarada de Interés Turístico Provincial desde 2014, es una de las más antiguas de León. Su origen se remonta al siglo XII, en concreto al año 1162, cuando la Diócesis de Astorga otorgó a la localidad el privilegio eclesiástico para celebrarla. El alcalde destacó que sirve de motor económico de la comarca, tanto por la gran cantidad de visitantes que recibe como por la venta de sus productos.

“Trabajamos para que sea una feria ordenada y para que la gente venga, haga feria, compre productos y que tanto los productores se vayan contentos como la gente que viene a disfrutar el día con nosotros”, comentó acompañado también por el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz Moretón, y el diputado nacional y responsable provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón.