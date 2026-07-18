Tres jóvenes heridos tras chocar con su turismo contra un muro en León

Tres jóvenes, una mujer y dos varones han resultado heridos tras un accidente de tráfico en León, en concreto en la calle Campanillas, en el cruce con la calle Cruz Roja de León, tras sufrir una salida de vía y chocar contra un muro, ha informado el Servicio de Emergencias.

El accidente se ha producido a las 7:49 horas de este sábado, 17 de julio. Los alertantes informaban del siniestro y el 112 daba avisos.

Lo hacía a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado dos ambulancias de soporte vital básico y personal de guardia de Atención Primaria.

Los tres heridos han sido trasladados en las ambulancias al hospital de León.