Dos accidentes en menos de cuatro horas en pueblos de León dejan varios heridos

Ambulancia de SACYL en una imagen de archivo Luis Cotobal

El Servicio de Emergencias ha informado de dos accidentes en la provincia de León que han dejado varios heridos en las carreteras leonesas.

El primero de los accidentes de tráfico se ha producido en Ardón, a las 11:23 horas. En concreto en la rotonda que cruza con la carretera LE-5518 tras la colisión entre dos turismos.

En un primer momento, como informan desde el 112, se informaba de al menos dos personas heridas, ambas conscientes.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado asistencia al lugar.

Emergencias Sanitarias ha trasladado, finalmente, al Hospital de León en una ambulancia de soporte vital básico a dos mujeres y un varón de mediana edad.

El segundo de los accidentes del que ha dado cuenta el Servicio de Emergencias se ha producido en Villanueva de las Manzanas a las 15:15 horas.

En concreto ha sido en la carretera LE-512, en el kilómetro 7, en el cruce con la carretera LE-5516.

Allí se ha producido una colisión entre dos turismos, uno de los cuales ha terminado volcando.

Se ha informado de un herido, un varón de mediana edad, consciente. Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico al lugar.