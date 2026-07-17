Cuatro personas heridas, entre ellas dos adolescentes, tras una colisión entre dos vehículos en Requejo de la Vega

Imagen de un vehículo de la Guardia Civil de Tráfico Guardia Civil

Cuatro personas, entre ellas dos adolescentes, han resultado heridas este viernes tras una colisión entre dos vehículos en el municipio leonés de Requejo de la Vega.

La sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido una llamada que avisaba de una colisión entre dos turismos en la rotonda en que se cruzan las carreteras LE-420 y CL-622, en Requejo de la Vega, término municipal de Soto de la Vega (León).

Los alertantes han indicado que se precisaba asistencia al menos para tres personas, que se encontraban conscientes y contusionadas.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de León y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido finalmente a dos mujeres adultas, una de mediana edad y otra joven, a una adolescente y a un adolescente, a quienes se ha trasladado más tarde al centro de salud de La Bañeza.