El Ayuntamiento de León moviliza 22,3 millones para el mantenimiento integral de la ciudad los próximos cinco años

Reunión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León, este viernes Ayuntamiento de León

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes el expediente de contratación para el servicio de conservación, reparaciones, obras de reposición y mantenimiento integral del viario público de la ciudad de León.

Este nuevo contrato, que se tramitará mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, cuenta con un presupuesto base de licitación de 18.000.000 euros (IVA incluido) para un plazo inicial de ejecución de cuatro años, contemplando una posible prórroga de un año adicional.

El valor estimado del contrato, sumando la totalidad de las prórrogas y las posibles modificaciones previstas (IVA excluido), asciende a 22.314.049,59 euros.

Con este importante despliegue de recursos, el Consistorio leonés seguirá garantizando de forma continua el correcto estado y la seguridad de las calles, plazas, parques, puentes, caminos, pasarelas y espacios peatonales del término municipal.

Los trabajos se centrarán principalmente en la renovación y reparación de pavimentos de calzada y zonas peatonales, abarcando elementos de aglomerado asfáltico, hormigón, mortero impreso y tratamientos superficiales a base de resinas.

A través de estas actuaciones, coordinadas por el Servicio de Infraestructuras y Movilidad, se asegurarán los estándares óptimos de calidad, accesibilidad y seguridad para todos los usuarios de la vía pública.

La gran novedad de esta licitación, tal y como se recoge en los documentos rectores de la licitación, radica en su vertiente tecnológica y digital.

Más allá de la conservación física de las calles, el contrato incluye el desarrollo, implantación y mantenimiento del software de gestión informatizada y control necesario para dar soporte a la denominada 'Vertical de mantenimiento viario', consolidando la apuesta de León por convertirse en una auténtica ‘smart city’.

Apoyo al fútbol base

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a los clubes de fútbol base de la ciudad de León para la temporada deportiva 2025/2026. Esta línea de ayudas cuenta con una partida económica global de 86.400 euros gestionada en régimen de concurrencia competitiva.

El objetivo fundamental de esta convocatoria es respaldar la actividad diaria de las entidades deportivas leonesas que compiten en ligas federadas de ámbito local, provincial, regional o nacional, aliviando sus costes de funcionamiento y promoviendo la práctica deportiva y los hábitos saludables entre los jóvenes del municipio.

Los clubes beneficiarios son los siguientes: C.D. Olímpico de León; Cultural y Deportiva Leonesa; C.D. Puente Castro FC; C.D. Peña; Club Atlético Pinilla; C.D. Ejido; C.D. León C.F.; C. Deportivo San Lorenzo y Asociación Real Aero Club León.

También Club Nuevo Recreo Industrial; Club Deportivo Cerecedo; CD. Loyola: 2.123,33; CD. At. Puente Castro y CD. Lliones Fútbol León.

Proyectos sociales

Del mismo modo, la Junta de Gobierno Local ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades y colectivos sociales para el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres durante el ejercicio 2026 con una dotación económica global de 24.780 euros.

A través de esta resolución, el Consistorio leonés cofinancia un total de 18 proyectos de carácter socioeducativo, asistencial, formativo y de salud que abordan la igualdad de género de manera transversal e inclusiva.

Las entidades beneficiarias son las siguientes: Asociación Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales (ADAVAS); Asociación Leonesa Simone de Beauvoir; Asociación Valponasca; Asociación Leonesa Mujeres Operadas de Cáncer (ALMOM); Fundación Secretariado Gitano; Centro Juvenil Don Bosco; Asociación de Ayuda al Drogodependiente.

También Fundación ASPAYM Castilla y León, Sociedad San Vicente de Paul de Madrid en León; Asociación Teléfono de la Esperanza; Asociación Juvenil Puzzles; Asociación Social Diversa León; Plataforma de Entidades Voluntariado León.

Y, además, Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple; CD. Inclusive Sport; Asociación Auryn; Círculo Empresarial Leonés; y Asociación Femenino Coral Voces de León.