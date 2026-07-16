Ya es oficial: el Ayuntamiento de León dará becas para financiar las matrículas de estudiantes de 15 másteres

Un grupo de estudiantes de la Escuela de Minas de la Universidad de León Fotografía de archivo.

El Ayuntamiento de León, a través del Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe), impulsa la tercera edición de las ‘Becas por el talento’ que permitirán la financiación íntegra de estudios universitarios de máster en León.

Una iniciativa fruto de un convenio de colaboración entre el Consistorio y la Universidad de León.

El programa tiene el doble objetivo de retener talento y facilitar el acceso de una formación especializada de posgrado vinculada a las ocupaciones, perfiles y actividades relacionadas con sectores estratégicos del ámbito empresarial e industrial de León.

Concretamente, las becas van dirigidas a estudiantes empadronados en León capital (en el momento de la solicitud) y que estén matriculados en alguno de los siguientes másteres para el curso 2026-2027: Máster Universitario en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital. (en sus dos modalidades on line y presencial).

Máster Universitario en Fermentaciones aplicadas a la industria alimentaria y biotecnológica; Máster Universitario en Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales; Máster Universitario en Gestión de Personal y Práctica Laboral; Máster Universitario en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales; Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica.

También para el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica; Máster Universitario en Ingeniería Industrial; Máster Universitario en Ingeniería Informática; Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos; Máster Universitario en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud (en sus dos modalidades on line y presencial).

Para el Máster Universitario en Investigación en Biotecnología y Biomedicina; Máster Universitario en Investigación en Ciberseguridad (en sus dos modalidades on line y presencial); Máster Universitario en Producción en Industrias Farmacéuticas y Máster Universitario en Robótica e Inteligencia Artificial.

Las becas no sólo representan un apoyo económico para muchos estudiantes, sino una apuesta firme por el talento de León, que permitirá a las personas beneficiarias acceder a una formación de calidad relacionada con sectores estratégicos, como el biotecnológico, farmacéutico o informático y, por ende, desarrollarse plenamente a nivel profesional en el territorio.

Una apuesta del Ayuntamiento de León y de la Universidad de León para lograr que cada vez sean más los egresados de la Universidad de León que opten por desarrollar su futuro laboral en León, contribuyendo con su conocimiento y talento al desarrollo de la ciudad.

Plazos y requisitos

La dotación económica para las becas asciende a 30.000 euros y el importe que percibirá cada estudiante permitirá financiar el 100% del importe de la matrícula del máster a cursar. Se realizará un primer abono por un máximo del 75% del importe pagado en concepto de matrícula al inicio del máster.

Las personas interesadas podrán presentar la solicitud y la documentación requeridas a través de la dirección de correo electrónico talento@ildefe.es, indicando en el asunto del correo electrónico: Programa BECAS POR EL TALENTO 2026-2027.

El sistema de selección se basará en criterios como el expediente académico y los argumentos esgrimidos en una carta de motivación que deberán redactar las personas candidatas, así como tener una discapacidad legalmente reconocida.

El plazo para la presentación de solicitudes se abrirá el primer día de matriculación aprobado por la ULE en cada máster y finalizará el 2 de octubre de 2026, salvo que ILDEFE decida resolver la convocatoria y/o modificar el contenido de las Bases que la regulan.

Las personas que reciban la ayuda económica del Ayuntamiento para su máster se comprometerán a pasar por sus servicios de intermediación laboral y formar parte de la Bolsa de Empleo de Ildefe para ofertas de trabajo acordes a su perfil en León.

Las bases están disponibles en: www.ildefe.es y https://talento.ildefe.es/